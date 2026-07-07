زيلينسكي يدعو دول الناتو لتعزيز الإنتاج الدفاعي وبناء نظام أوروبي مضاد للصواريخ الباليستية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال كلمته أمام منتدى الصناعات الدفاعية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، شركاء الحلف إلى توسيع التعاون مع أوكرانيا لزيادة إنتاج القدرات والإمكانات الدفاعية، بما يعزز الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد زيلينسكي أن دول الناتو يجب أن تعمل بشكل مشترك مع أوكرانيا لإنتاج المزيد من الإمكانات الدفاعية، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة التعاون العسكري والصناعي بين الجانبين.

كما دعا الرئيس الأوكراني قادة أوروبا إلى التحرك بشكل عاجل لبناء نظام أوروبي مضاد للصواريخ الباليستية، مؤكدًا أن تعزيز منظومات الدفاع الجوي يمثل أولوية ملحة في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها القارة الأوروبية.