زيلينسكي يطالب أمريكا وأوروبا بتحرك قوي لوقف روسيا عند حدها بعد هجوم كاسح

طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، حلفاءه على اتخاذ قرارات قوية خلال قمة حلف شمال الأطلسي

“الناتو” المرتقبة هذا الأسبوع في تركيا.

أسفر هجوم روسي على كييف عن مقتل 14 شخصًا على الأقل الليلة الماضية.

وقال زيلينسكي عبر فيسبوك: «من الأهمية بمكان أن يخرج العالم، وفي مقدمته الولايات المتحدة وشركاؤنا الأوروبيون، من قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة بقرارات قوية لدعم دفاعاتنا الجوية».

وأوضح الرئيس الأوكراني: «في هذه الليلة تعرضت كييف لضربة روسية هائلة. أطلقت روسيا 68 صاروخًا و351 طائرة مسيّرة هجومية».

وأضاف: «حقق جنودنا نتائج جيدة اليوم في إسقاط الطائرات المسيّرة والصواريخ المجنحة، ولكن للأسف لم نتمكن من اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية. ويعود ذلك إلى عدم كفاية إمدادات الصواريخ الاعتراضية. ومن المهم جدًا أن يخرج العالم، وخاصة الولايات المتحدة وشركاؤنا الأوروبيون، من قمة الناتو في أنقرة بقرارات قوية لدعم حمايتنا للسماء».

ولفت إلى أنه طالما بقيت صواريخ «باتريوت» في مخازن الحلفاء، فإن ذلك يشجع روسيا على الاستمرار، متابعًا: «الولايات المتحدة وأوروبا تمتلكان ما يكفي من القوة لوقف هذا الإرهاب».

هجوم روسي كاسح



في وقت سابق، قال مسؤولون إن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، ولحقت أضرار جسيمة بمبانٍ سكنية وأخرى مختلفة جراء هجوم شنّته روسيا بصواريخ وطائرات مسيّرة على كييف في وقت مبكر من صباح الاثنين، وذلك بعد أيام قليلة من هجوم على العاصمة الأوكرانية أسفر عن أكبر عدد من القتلى هذا العام.

وذكر فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية مدينة كييف، أن فرق الإنقاذ تنتشل السكان من المباني المتضررة جراء الهجوم، وفقًا لـ«رويترز».

وقال تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، إن عدد القتلى في العاصمة ارتفع إلى تسعة أشخاص، إضافة إلى 46 مصابًا في أنحاء المدينة.

وذكرت خدمات الطوارئ أن ما لا يقل عن 15 مبنى سكنيًا تضرر أو دُمّر في الهجوم، بما في ذلك مبنى مكوّن من تسعة طوابق في حي بوديلسكي التاريخي.