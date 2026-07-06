وحشية لاتوصف ووصمة عار على ضمير الإنسانية.. الاحتلال يقتل رضيعًا ومراهقًا بالضفة

قال مسؤولون فلسطينيون إن طفلاً فلسطينياً يبلغ من العمر أربعة أشهر توفي بعد أن قالت التقارير إن نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية أخرت وصوله إلى العلاج الطبي الطارئ، بينما قُتل فتى يبلغ من العمر 16 عاماً برصاص القوات الإسرائيلية في حادثين منفصلين في الضفة الغربية المحتلة في ساعات متأخرة من الأمس.

وبحسب ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة، أكد أطباء في المستشفى العربي التخصصي وفاة الطفل أحمد معروف زيد البالغ من العمر أربعة أشهر بعد أن منعت القوات الإسرائيلية نقله إلى المستشفى لأكثر من ساعة على الرغم من حالته الحرجة.

قالت غنام إن جنوداً إسرائيليين أطلقوا الغاز المسيل للدموع لمنع فلسطينيين من عبور نقطة تفتيش عند مدخل قرية دير عمار.

وصمة عار على ضمير الإنسانية

ووصفت وفاة الرضيع بأنها "وصمة عار على ضمير الإنسانية"، واتهمت إسرائيل بعرقلة حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية وحرية التنقل.

وفي حادثة منفصلة، ​​أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فتىً يبلغ من العمر 16 عاماً في مخيم قلنديا للاجئين قرب رام الله. كما أصيب فتيان آخران، يبلغان من العمر 14 عاماً، في الحادثة.

وبحسب السلطات الصحية الفلسطينية، فقد اشتد العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع حرب إسرائيل وغزة في أكتوبر 2023، حيث أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 1087 فلسطينياً على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين خلال تلك الفترة.

وفي غضون ذلك، قال مسؤولون صحيون في غزة إن غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت تجمعاً للفلسطينيين في شارع عمر المختار بمدينة غزة أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين.

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الانتهاكات الإسرائيلية المزعومة لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر أسفرت عن مقتل 1066 شخصاً وإصابة 3445 آخرين.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد القتلى في غزة منذ بدء النزاع في أكتوبر 2023 قد ارتفع إلى 73090 قتيلاً، مع الإبلاغ عن إصابة 173550 شخصاً.

لطالما رفضت إسرائيل مزاعم ارتكابها إبادة جماعية في غزة، مؤكدة أن عملياتها العسكرية موجهة ضد حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، بينما تتهم حماس بالعمل انطلاقاً من المناطق المدنية.