قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شكاوى من الأهالي.. ظهور ثعابين في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة
وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع مالاوي في مختلف المجالات
مصادر طبية: شهيدان و15 مصابا في قصف إسرائيلي استهدف مركبة بمواصي خان يونس
تحرك برلماني لوضع خطة وطنية لمواجهة انتشار الثعابين السامة
هل يجوز للزوجة إعطاء أهلها من مال تبرعات الزوج دون علمه ؟ الإفتاء تجيب
مؤسسة التأمين الإسرائيلية: المُهاجرون الجدد يغادرون إسرائيل بـ"أرقام قياسية"
أجيري يعلن استقالته من تدريب المكسيك ..وماركيز مديرا فنيا
موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
سعر الدولار اليوم الأثنين 6 يوليو في البنوك.. الأخضر بكام؟
متحدث الأوقاف: "دولة التلاوة 2" يثبت حرص الدولة على اكتشاف المواهب القرآنية
شاهد | أهداف مباراة النرويج والبرازيل .. والسيليساو خارج كأس العالم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس إفريقيا الوسطى يرفع حالة التأهب بعد الهجمات المسلحة

رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى
رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى
أ اش أ

أكد رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين - أرشينج تواديرا أن القوات المسلحة لبلاده، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، والشركاء في حالة تأهب قصوى لمعالجة الوضع بعد الهجمات الاخيرة التي نفذها مسلحون في شرق البلاد.

وقال رئيس إفريقيا الوسطى - وفقا لموقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري اليوم / الاثنين/ - " إن عملية مشاركة المواطنين ولاسيما الزعماء الدينيين والأئمة، في حملات التوعية، سيكون إضافة قيمة لشرح العواقب السلبية لهذه الهجمات".

وأكدت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، المتواجدة إلى جانب السلطات وشركاؤها، بأنها تقيم احتياجات المتضررين من أجل تنظيم استجابة مناسبة.

من جهته، صرح "ألبان جوزيف مبوليغاسيه" مسئول الشئون الإنسانية لأوتشا في جمهورية إفريقيا الوسطى بأن المشاريع المقدمة من المنظمة توفر مساعدات لأكثر من 80 ألف شخص في مجالات المياه و النظافة والصرف الصحي و الأمن الغذائي و الصحة و الحماية.

وأضاف "مبوليغاسيه" أنه تقرر تعليق بعض الأنشطة مؤقتا لإعادة إطلاق الحوار مع أطراف النزاع، بهدف ضمان حماية المدنيين و العاملين في المجال الإنساني، والسماح باستمرار العمليات الإنسانية في ظروف أكثر أمانا و استقرارا.

وكانت الهجمات الأخيرة في عدة مواقع بشرق جمهورية إفريقيا الوسطى قد أثارت قلقا بالغا لاسيما في منطقة بريا وشمال شرق البلاد قرب قرية مبو، وهما منطقتان أضعفتهما سنوات من الصراع.

وتراقب السلطات الوضع الأمني ​​عن كثب و تدعو إلى الهدوء، وحذرت المنظمات الإنسانية من الاحتياجات الملحة للسكان المتضررين.

وتشهد مناطق في شرق جمهورية إفريقيا الوسطى (وبو، زيميو، أم-دافوك، والمنطقة المحيطة ببيراو) منذ عدة أيام تدهورا في الوضع الأمني. وقد تسبب العنف في نزوح السكان.

وفي مواجهة هذا الوضع، أكدت السلطات أنها اتخذت تدابير وحثت السكان على التزام الهدوء.

رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشينج تواديرا منظمة الأمم المتحدة ألبان جوزيف مبوليغاسيه مسئول الشئون الإنسانية لأوتشا في جمهورية إفريقيا الوسطى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

الحماية الاجتماعية

الرئيس السيسي يصدق على زيادات جديدة وعلاوات للموظفين.. التفاصيل وموعد الصرف

الكهرباء

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء ترسل رسائل نصية والتحويل يبدأ فورًا

موجة حر

الصيف الحقيقي بدأ.. موجة حر غير مسبوقة وتحذيرات عاجلة

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

إكسترا نيوز

طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار.. موعد التقديم والشروط

ترشيحاتنا

الأهرامات

من الأهرامات لخان الخليلي.. أفضل برنامج سياحي عائلي ليوم واحد في القاهرة..فيديو

دار الكتب تطلق برنامجا ثقافيا خلال الصيف.. اعرف التفاصيل

دار الكتب تطلق برنامجا ثقافيا خلال الصيف.. تفاصيل

الأرصاد

القاهرة 36.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 6 يوليو 2026

بالصور

صدمة لعشاقها.. BMW تلغي ميزة هامة في X5 للأبد

مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026

جيلي تطلق أول سيارة SUV خارقة بقوة 1113 حصانا.. تتحدى لاند كروزر

جيلي
جيلي
جيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد