"أسوشيتيد برس": الإعصار "بافي" يضرب جزرا أمريكية في المحيط الهادئ برياح مدمرة وأمطار غزيرة

ضرب الإعصار "بافي" صباح اليوم الاثنين جزيرة "روتا" التابعة لجزر ماريانا الشمالية الأمريكية في غرب المحيط الهادئ، بالقرب من جوام، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من خطر داهم يهدد الأرواح.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، مرت عين الإعصار فائق القوة فوق جزيرة روتا برياح تجاوزت سرعتها 150 ميلا في الساعة (241 كيلومترا/ساعة)، بينما يتحرك الإعصار ببطء غربا بسرعة تقارب 9 أميال في الساعة (14 كيلومترا/ساعة) باتجاه الفلبين.

وقال خبير الأرصاد براندون أيدليت إن أسوأ الظروف الجوية بدأت بالانحسار تدريجيا، مضيفا:" تمسكوا جيدا، فنحن نخرج الآن من ذروة العاصفة، وسيكون التحسن بطيئا لكنه قادم".

وامتدت تأثيرات الإعصار إلى مختلف أنحاء جزر ماريانا الشمالية، بما في ذلك جوام وسايبان وتينيان، في وقت لا تزال فيه المنطقة تتعافى من إعصار مدمر ضربها في أبريل الماضي.

وسجل مطار سايبان الدولي هبات رياح تجاوزت 100 ميل في الساعة (161 كيلومترا/ساعة)، فيما لا تزال مناطق واسعة في سايبان وتينيان تعاني انقطاع التيار الكهربائي منذ إعصار "سينلاكو" السابق.

وصنف "بافي" كإعصار فائق من الفئة الخامسة، مع رياح مستمرة تصل إلى 180 ميلا في الساعة (290 كيلومترا/ساعة)، وهبات قد تبلغ 215 ميلا في الساعة (346 كيلومترا/ساعة)، بحسب هيئة الأرصاد.

وأصدرت السلطات تحذيرات من الأعاصير والفيضانات المفاجئة في جوام وروتا وسايبان وتينيان، إلى جانب تحذيرات أخرى لبقية الجزر المجاورة، وسط توقعات بهطول أكثر من 20 بوصة (51 سنتيمترا) من الأمطار مع استمرار مرور الإعصار.

وأكدت هيئة الأرصاد أن "بافي" يمثل خطرا وشيكا على الأرواح، داعية السكان إلى الاحتماء داخل الغرف الداخلية والابتعاد عن النوافذ حتى انتهاء العاصفة، محذرة من الرياح المدمرة والفيضانات والانهيارات المحتملة.