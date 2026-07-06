اتهامات لرئيس ديرب نجم بهدم مقابر وانتهاك حرمة الموتى.. والأهالي يطالبون بالتحقيق

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية بعد تداول عدد من مقاطع الفيديو التي نشرها أهالي قرية عودة سالم التابعة لمركز ديرب نجم متهمين فيها رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بالتعدي على حرمة الموتى عقب تنفيذ أعمال إزالة لعدد من المقابر المقامة بالقرية.

ووفقاً لما تداوله الأهالي عبر صفحات موقع "فيس بوك" فإن أعمال الإزالة شملت عدداً من المقابر التي أكدوا أنها تضم رفات متوفين وهو ما اعتبروه انتهاكاً لحرمة الموتى وأثار حالة من الغضب والاستياء بين أبناء القرية.

وطالب عدد من الأهالي عبر مقاطع الفيديو والمنشورات المتداولة الجهات المختصة بسرعة فتح تحقيق عاجل في الواقعة لكشف ملابساتها وبيان مدى قانونية إجراءات الإزالة ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت وجود أي مخالفات.

وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية حيث انقسمت الآراء بين مطالب بسرعة التحقيق في الاتهامات المتداولة وبين ضرورة انتظار بيان رسمي من الجهات المختصة يوضح حقيقة ما جرى وأسباب تنفيذ الإزالة.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم أو الجهات التنفيذية المختصة للرد على ما تم تداوله بشأن الواقعة أو توضيح ملابسات أعمال إزالة المقابر.