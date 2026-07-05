إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالشرقية

الأحد 05/يوليو/2026 - 07:29 م 7/5/2026 7:29:42 PM

اصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بعد كارتة الصنافين اتجاه بنها دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى السعديين يفيد استقبال 8 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بعد كارتة الصنافين اتجاه بنها وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.