العميد طارق العكاري: الأوكتاجون نقلة نوعية في فلسفة العسكرية المصرية

أكد العميد طارق العكاري، المتخصص في الاقتصاد العسكري والاستراتيجي، أن افتتاح مركز القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون" يمثل نقلة نوعية في فلسفة العسكرية المصرية، مشيرًا إلى أن ظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتديًا الزي العسكري يحمل رسالة واضحة للداخل والخارج تؤكد الارتباط الوثيق بين الشعب المصري وقواته المسلحة.

وأوضح العكاري، خلال تواجده ضيفا ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر فضائية الحياة، أن الرئيس السيسي بحكم كونه وزير الدفاع الأسبق والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن ارتدائه الزي العسكري يعكس رسالة استراتيجية مفادها أن المصريين لا ينفصلون عن جيشهم، وأن المؤسسة العسكرية تمثل أحد أهم ركائز الدولة المصرية.

تطور طبيعة الحروب فرض إنشاء مركز قيادة جديد

وأشار إلى أن طبيعة الحروب الحديثة تغيرت بصورة كبيرة مقارنة بالماضي، موضحًا أنه في السابق كان الاهتمام ينصب على تقليل الزمن اللازم لنقل المعلومات من الوحدات التعبوية إلى مراكز العمليات، إلا أن الحروب الحالية أصبحت تعتمد بصورة أساسية على التكنولوجيا والحروب السيبرانية وحروب الجيلين الخامس والسادس.