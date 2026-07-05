سر نجاح الكوسة بالبشاميل.. خطوات تضمن لك أفضل نتيجة

إذا كنت تبحثين عن وصفة تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية، فإن الكوسة بالبشاميل من الأطباق التي تناسب الغداء العائلي، إذ تمتاز بطبقاتها الكريمية وحشوة اللحم الغنية، كما يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة وبمكونات متوفرة في كل منزل.

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

المكونات:

5 حبات كوسة متوسطة

250 جرام لحم مفروم

بصلة مفرومة ناعم

ملعقة كبيرة زيت أو سمن

ملح وفلفل أسود

رشة قرفة (اختياري)

كوب جبنة موتزاريلا أو رومي مبشورة

للبشاميل:

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب لبن

ملح وفلفل أبيض ورشة جوزة الطيب (اختياري)

طريقة التحضير: