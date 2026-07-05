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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سر نجاح الكوسة بالبشاميل.. خطوات تضمن لك أفضل نتيجة

الكوسة بالبشاميل
الكوسة بالبشاميل
ريهام قدري

إذا كنت تبحثين عن وصفة تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية، فإن الكوسة بالبشاميل من الأطباق التي تناسب الغداء العائلي، إذ تمتاز بطبقاتها الكريمية وحشوة اللحم الغنية، كما يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة وبمكونات متوفرة في كل منزل.

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

المكونات:

  • 5 حبات كوسة متوسطة
  • 250 جرام لحم مفروم
  • بصلة مفرومة ناعم
  • ملعقة كبيرة زيت أو سمن
  • ملح وفلفل أسود
  • رشة قرفة (اختياري)
  • كوب جبنة موتزاريلا أو رومي مبشورة

للبشاميل:

  • 2 ملعقة كبيرة زبدة
  • 2 ملعقة كبيرة دقيق
  • 2 كوب لبن
  • ملح وفلفل أبيض ورشة جوزة الطيب (اختياري)

طريقة التحضير:

  1. اغسلي الكوسة وقطعيها شرائح طولية أو حلقات، ثم شوحيها في قليل من الزيت حتى تذبل قليلًا، أو اشويها في الفرن.
  2. في مقلاة، شوحي البصل حتى يذبل، ثم أضيفي اللحم المفروم وقلبيه حتى ينضج، وتبليه بالملح والفلفل والقرفة.
  3. لتحضير البشاميل، ذوبي الزبدة، ثم أضيفي الدقيق وقلبيه لمدة دقيقة، ثم اسكبي اللبن تدريجيًا مع التقليب حتى يصبح القوام ناعمًا وكثيفًا، ثم تبليه.
  4. في صينية فرن، ضعي طبقة من البشاميل، ثم نصف كمية الكوسة، ثم اللحم المفروم، ثم باقي الكوسة.
  5. اسكبي باقي البشاميل على الوجه، ثم رشي الجبنة المبشورة.
  6. اخبزي الصينية في فرن ساخن على 180 درجة مئوية لمدة 30 إلى 40 دقيقة حتى ينضج الوجه ويأخذ لونًا ذهبيًا.
  7. اتركيها 10 دقائق قبل التقديم حتى تتماسك، ثم قدميها مع الأرز الأبيض أو السلطة الخضراء.
كوسة بالبشاميل الكوسة طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

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