ماذا يحدث عند شرب الشاي الأحمر يوميًا بعد الطعام؟.. اعرف الوقت الأفضل لتناوله

يحرص كثير من الأشخاص على تناول كوب من الشاي الأحمر بعد الانتهاء من الوجبات، باعتباره عادة يومية تمنحهم الشعور بالاسترخاء وتحسن المزاج، إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أن توقيت شرب الشاي يلعب دورًا مهمًا في تحديد فوائده أو أضراره على الصحة.

ويحتوي الشاي الأحمر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل مركبات البوليفينول والفلافونويدات، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات، كما قد تساهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية عند تناوله باعتدال.

فوائد الشاي الاحمر

ومن أبرز فوائد شرب الشاي الأحمر أنه يساعد على تحسين اليقظة والتركيز بفضل احتوائه على الكافيين، كما قد يساهم في تعزيز عملية الهضم لدى بعض الأشخاص، إضافة إلى دوره في ترطيب الجسم عند تناوله دون الإفراط في السكر.

ورغم هذه الفوائد، فإن تناول الشاي الأحمر مباشرة بعد الطعام قد يسبب بعض المشكلات الصحية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد أو الأنيميا، إذ إن مركبات التانين الموجودة في الشاي قد تقلل من امتصاص الحديد الموجود في الأطعمة، ما قد يزيد من خطر الإصابة بنقص الحديد مع مرور الوقت.

كما أن الإفراط في تناول الشاي الأحمر يوميًا قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الكافيين، وهو ما قد يسبب الأرق، واضطرابات النوم، وسرعة ضربات القلب، والقلق لدى بعض الأشخاص، خاصة عند شرب كميات كبيرة أو في ساعات المساء.

وينصح خبراء التغذية بتأخير شرب الشاي لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين بعد تناول الوجبات الرئيسية، لإتاحة الفرصة للجسم لامتصاص العناصر الغذائية، وخاصة الحديد، مع الاكتفاء بما بين كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا ضمن نظام غذائي متوازن.

ويؤكد المختصون أن الاعتدال هو الأساس للاستفادة من الشاي الأحمر، إذ يمكن أن يكون جزءًا من نمط حياة صحي إذا تم تناوله في الوقت المناسب وبكميات معتدلة، مع تجنب الإفراط في إضافة السكر للحفاظ على فوائده الصحية.