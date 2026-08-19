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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل انطلاق الدوري.. محمد يوسف ييشرح للاعبي سيراميكا كليوباترا تعديلات قانون التحكيم

محمد يوسف يحاضر لاعبي سيراميكا كليوباترا
محمد يوسف يحاضر لاعبي سيراميكا كليوباترا
حسن العمدة

اجتمع الكابتن محمد يوسف، المحاضر الدولي بلجنة الحكام، مع لاعبي وأعضاء الجهاز الفني والإداري لنادي سيراميكا كليوباترا، اليوم الأربعاء؛ لشرح آخر التعديلات المرتبطة بقانون التحكيم، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري 2026-2027.

وتأتي هذه المحاضرة؛ حرصًا على توضيح كل التعديلات للجهاز الفني واللاعبين، والذين حرصوا على الحضور؛ للاطلاع على آخر المستجدات القانونية الخاصة بملف التحكيم التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وتم تطبيقها في بطولة كأس العالم 2026.

أول مباراة لسيراميكا كليوباترا في الدوري 

ويستهل فريق سيراميكا كليوباترا مشواره في الموسم الجديد، بمواجهة القناة يوم 23 أغسطس الجاري، على ملعب ستاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

محمد يوسف لجنة الحكام سيراميكا كليوباترا

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