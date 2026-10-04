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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادي اليخت المصري يستضيف بطولة الإسكندرية الدولية للشراع

نادي اليخت
نادي اليخت
عبدالله هشام

يستضيف نادي اليخت المصري، بطولة الإسكندرية الدولية رقم 23 للشراع، برعاية الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء والقوات البحرية، خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وتشهد البطولة منافسات في طرازات الأوبتمست من سن 10 حتى 15 عامًا، وطراز الالكا 6 (الليزر).

وأكد المشاركة حتى الآن كل من دول روسيا وبيلاروسيا والأردن والمغرب، بالإضافة إلى مصر الدولة المضيفة.

ويشارك في هذه البطولة عدد من الأندية المصرية مثل نادي يخت القاهرة والمصري للتجديف ونادي القناة الإسماعيلية والقوات البحرية المصرية، حيث تأتي فعاليات هذه البطولة ضمن احتفالات نصر أكتوبر المجيد بإجمالي نحو 40 لاعبًا ولاعبة وبحضور حكمين دولين من دولة روسيا واليونان بالإضافة إلى الحكام المصرين ولجنة إدارة السباق وعددهم 10.

جدير بالذكر أن نادي اليخت المصري ينظم هذه البطولة منذ أن بدأت عام 1969 حيث شارك بها سابقا الأمير هنريك أمير الدنمارك، وبطل العالم الدنماركي يلسن وأيضًا فلدمار بندولوفيسكي، والأمير قسطنطين أمير اليونان آنذاك، ونخبة من رواد هذه الرياضة من المصريين الذين رحلوا عنا، على سبيل المثال، الفريق سليمان عزت، الفريق ناشد، المشير فؤاد أبو ذكري، اللواء فوزي رضوان والدكتور جمال مختار مؤسس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وغيرهم كثير، كذلك تجدر الإشارة إلى أن نادي اليخت المصري دائما ما يقدم أبطال دوليين وأولمبيين أمثال الدكتور جمال مختار ، والدكتور عصام النجار ، والبطل الأوليمبي علي بدوي وخلود منسي وأحمد رجب، حيث يقوم بالإشراف الفني على الفريق القومي وفريق نادي اليخت ويساعده كل من محمود الطنبولي وجودي شعلان.

ويبذل مجلس إدارة نادي اليخت المصري ومدير النادي جهودهما من أجل خروج هذه البطولة بالشكل الذي يليق بنادي اليخت.

كما تجري تدريبات فريق النادي استعدادا لهذه البطولة خارج بوغاز الميناء الشرقي يوميا، علمًا بأن لاعبي ولاعبات النادي قد عادوا مؤخرا من تركيا، حيث شاركوا في بطولة تيكيردارغ الدولية في طراز الأوبتمست وأيضا بعد عودة نجمات الفريق ليلي خزرجي وتيا حسين من البطولة العربية التي أقيمت منتصف الشهر الماضي في جدة بالمملكة العربية السعودية وأحرزوا فيها المركزين الثاني والثالث بنات في طراز الأوبتمست.

نادي اليخت المصري اليخت بطولة الإسكندرية الدولية الاتحاد المصري للشراع والانزلاق المصري للتجديف

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