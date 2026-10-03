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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة التجديف تعود من تونس بـ5 ذهبيات وفضيتين وبرونزية

بعثة المنتخب المصري للتجديف
بعثة المنتخب المصري للتجديف
أ ش أ

عادت بعثة المنتخب المصري للتجديف إلى القاهرة اليوم، السبت، قادمة من تونس، عقب مشاركتها في منافسات البطولة الأفريقية للتجديف، وتحقيق نتائج مميزة بحصد 5 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية.

وحظيت البعثة باستقبال حافل لدى وصولها مطار القاهرة الدولي، وسط حضور عدد من أولياء أمور اللاعبين والعاملين بالمطار والجماهير، احتفالًا بالنتائج التي حققها أبطال المنتخب خلال منافسات البطولة.

وحرص الكابتن وليد عبد المنعم، رئيس لجنة البروتوكولات والشراكات بالاتحاد المصري للتجديف، على استقبال البعثة وتهنئة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالإنجازات التي تحققت في البطولة الأفريقية.

وأكد اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري والعربي للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية، أن المنتخب حقق نتائج مميزة في البطولة رغم المشاركة بعدد محدود من اللاعبين، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعتمد استراتيجية «الكيف وليس الكم» في اختيار العناصر المشاركة، من خلال تقييمات مسبقة بالتنسيق مع الأجهزة الفنية.

وأوضح القماطي أن البعثة ضمت 6 لاعبين، بواقع لاعبين في العمومي ولاعبين من الناشئين ولاعبين من الناشئات، مؤكدًا أن جميع المشاركين نجحوا في حصد ميداليات والصعود لمنصات التتويج وهو الهدف الذي نعمل من أجله بالمشاركة الفعالة وهي الاستراتيجية العامة التى وضعها الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن سياسة المشاركة النوعية تمثل حافزًا للاعبين لبذل أقصى جهد، إلى جانب خلق حالة من المنافسة المستمرة بين العناصر المختلفة على المراكز الأساسية.

وأضاف أن الاتحاد يعمل على دمج الناشئين مع اللاعبين الكبار، بما يضمن التواصل بين الأجيال واستمرار مسيرة الإنجازات، مشيدًا بالبطل عبد الخالق البنا، الذي حقق ذهبيتين في البطولة الأفريقية، باعتباره نموذجًا يمكن للاعبين الصغار الاستفادة من خبراته، مع العمل على إعداد جيل جديد قادر على مواصلة مسيرة التجديف المصري.


 

بعثة المنتخب المصري للتجديف القاهرة تونس منافسات البطولة الأفريقية للتجديف

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