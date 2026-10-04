خالد الجندي: شوفوا الإنجازات اللي عايشين فيها.. كفاية الكهربا مش بتقطع

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الاختلاف في الرؤى السياسية لا يبرر التكفير أو الإقصاء، مستشهدًا بسيرة الحسن والحسين رضي الله عنهما، مشيرًا إلى أن كليهما كان له اجتهاده ورؤيته، دون أن ينفي ذلك مكانتهما أو فضلهما، قائلاً إن “الخلاف في الرأي لا يستوجب تسفيه الآخر أو إخراجه من الدائرة”.

خالد الجندي: من المهم إدراك النعم التي يعيشها الناس في حياتهم

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الحسن رضي الله عنه اختار التنازل عن الخلافة حقنًا للدماء، بينما كان للحسين رضي الله عنه رؤية أخرى، مؤكدًا أن هذه النماذج التاريخية تعكس أن التعدد في الاجتهاد أمر وارد، ولا ينبغي أن يكون سببًا للصراع أو الفتنة.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن من المهم إدراك النعم التي يعيشها الناس في حياتهم اليومية، مؤكدًا أن الاستقرار وتوفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء تمثل نعمة كبيرة يجب تقديرها، مضيفًا أن مشاهد الحياة اليومية البسيطة، مثل عودة الإنسان إلى منزله ووجود الإضاءة واستمرار الأجهزة في العمل، تعكس حجم هذه النعمة.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن البعض قد يغفل عن هذه النعم أو يشكك فيها، رغم ما شهدته فترات سابقة من تحديات، مؤكدًا ضرورة تذكير الأجيال الجديدة بما مرت به البلاد من ظروف صعبة، حتى يدركوا قيمة الاستقرار الحالي.

واستشهد الشيخ خالد الجندي بقول الله تعالى: «قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدًا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون»، وكذلك قوله: «قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدًا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون»، موضحًا أن الآيات تبرز أهمية التوازن بين النور والظلام كنعمة إلهية تستحق التأمل.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن عودة الاستقرار وتوفر الطاقة لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتيجة جهود كبيرة على مستويات متعددة، مشيرًا إلى دور مؤسسات الدولة والكوادر المختلفة في تحقيق ذلك، وما قدموه من تضحيات للحفاظ على هذه المنجزات.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن مواجهة التحديات تتطلب وعيًا وصراحة، دون إنكار للواقع، مؤكدًا أن الإقرار بوجود صعوبات لا يتعارض مع تقدير ما تحقق من إنجازات، داعيًا إلى الحفاظ على تماسك المجتمع والعمل على دعمه في مواجهة التحديات.