قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عواصف شديدة تضرب جزيرة كريت اليونانية وتتسبب في فيضانات.. عمليات إنقاذ وإجلاء واسعة
بدء المرحلة الأولى من خطة التطوير داخل الزمالك
وزير الخارجية: التصريحات الإثيوبية محاولة مكشوفة لتشتيت الانتباه عن أزماتها الداخلية
شريك رئيسي في التنمية.. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز دور القطاع الخاص الأفريقي
الإخوان أبرز من يستخدم هذا الأسلوب.. خالد الجندي: «في واحد ممكن يدخل عليك بكلام الدين وهو عدو لئيم»
فرص سقوط أمطار.. الأرصاد: أجواء خريفية مائلة للحرارة حتى الجمعة
رئيس الوزراء: أمامنا فرصة تاريخية لإعادة تشكيل الاقتصادات والمجتمعات
الرئيس السيسي: نعتز بما تحقق خلال فترة رئاسة مصر للجنة «نيباد»
الإعفاء من الضريبة العقارية.. الحالات والشروط ومواعيد تقديم الإقرار
وزير الإتصالات يبحث تطوير الصناعة المحلية لأجهزة المحمول في مصر
الرئيس السيسي: الـ«نيباد» إحدى الركائز الرئيسية للعمل التنموي بأفريقيا
موقف مصر ثابت.. الرئيس السيسي: ندعم سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإخوان أبرز من يستخدم هذا الأسلوب.. خالد الجندي: «في واحد ممكن يدخل عليك بكلام الدين وهو عدو لئيم»

الشيخ خالد الجندى
الشيخ خالد الجندى
محمد شحتة

حذّر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من خطورة الانسياق وراء أي خطاب ديني دون وعي أو إدراك بحقائق التاريخ، مؤكدًا أن “اللي مش قاري تاريخ أو مش واعي، بيحسن الظن بأي حد بيتكلم بالدين”.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، أن هذا الأمر يستوجب الحذر الشديد، قائلًا: “لازم تكون حذر ولازم تكون حويط، لأن ممكن يدخل عليك واحد بكلام الدين وأنت مش واخد بالك إنه عدو لئيم”، محذرًا من استغلال الدين كوسيلة للتأثير على الناس دون أن ينتبهوا لحقيقة من يطرح هذا الخطاب.

جماعات خدعت العالم

وأشار إلى أن جماعات مثل جماعة الإخوان المسلمين تُعد من أبرز من يستخدمون هذا الأسلوب، مضيفًا: “باختصار شديد، الجماعات دي خدعت العالم، وحتى دول غربية بدأت تفوق بعد فوات الأوان بعدما ظنت أنه يمكن استخدامها أو الوثوق بها”.

وأضاف أن هذه الجماعات لم يعد لها وجود مؤثر على الأرض، واتجهت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي وصفها بأنها أصبحت وسيلة للوصول إلى الشباب، من خلال “تزييف الوعي، وقلب الحقائق، والتشكيك في الثوابت والإنجازات”.

وأكد الجندي أن النظر إلى أوضاع بعض الدول المحيطة يكشف حجم المخاطر، قائلًا: “قارن ما بين بلدك وما بين دول تانية، هتلاقي دول تحولت لمعسكرات إغاثة، وجيوشها بقت ميليشيات، واتقسمت واتجزأت، وبقى فيها أكتر من رئيس وأكتر من قائد، ومبقاش معروف مين المسؤول فيها”.

وأوضح أن السبب في ذلك يرجع إلى الانقسام وسوء تلقي المعلومات دون تمحيص، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: «وتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم»، مشيرًا إلى أن البعض ينقل المعلومات دون تدقيق، مصداقًا لقوله- تعالى-: «إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم».

وشدد على خطورة الاستهانة بالكلمة أو تداول الشائعات، قائلاً إن البعض يظن أن “مجرد كلمة أو شير على مواقع التواصل أمر بسيط”، بينما الحقيقة أنها قد تكون سببًا في تضليل الوعي وإحداث الفتن.

وأضاف أن الحروب في العصر الحديث لم تعد تعتمد فقط على السلاح التقليدي، بل أصبحت تعتمد على “حروب الشائعات” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها وسيلة أقل تكلفة لكنها شديدة التأثير في تفتيت المجتمعات.

وأكد على ضرورة التثبت من المعلومات قبل تداولها، مستشهدًا بقول الإمام عبد الله بن المبارك: “لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء”، داعيًا إلى اليقظة والانتباه لما يتم نشره وتداوله.
 

خالد الجندى الشائعات الدول استقرار المجتمعات هدم الدول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

هاني

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترامب

ناقش الحرب بـ 3 دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

إجازة

قرار رسمي من الحكومة.. 3 أيام إجازة للموظفين والطلاب

ياسر إبراهيم

أهلي بنغازي يغري لاعب النادي الأهلي بـ3 ملايين دولار في موسمين

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

ترشيحاتنا

رئيس المفوضية الأفريقية

المفوضية الأفريقية: يجب منح نيباد اهتماما أكبر للقيام بدورها التنموي ودعم الاستثمار الكلي

بيتكوين

بيتكوين تفقد مستوى 85 ألف دولار رغم مقترح أمريكي لتعزيز مشاركة المؤسسات في سوق العملات المشفرة

ممثل الجزائر

ممثل الجزائر أمام قمة نيباد: أفريقيا لا يمكن أن تبني مستقبلها إلا بالاعتماد على قدراتها الذاتية

بالصور

دراسة صادمة للأزواج.. قلة نوم تؤثر على نظامك الغذائي وتزيد صعوبة الأكل الصحي

دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي
دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي
دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي

جامعة قناة السويس تستقبل وفد «القاهرة 2027» لبحث الاستفادة من إمكاناتها في استضافة دورة الألعاب الأفريقية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

لوك يخطف الأنظار.. شاهد هاندا أرتشيل بإطلالة أنيقة بالأسود والأبيض

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل يسبب الجلوتين أمراض المناعة الذاتية؟.. دراسة تكشف علاقته بالقولون العصبي

ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟

فيديو

اللواء أحمد حمدي

اللواء أحمد حمدي.. مهندس العبور وبطل الكباري في حرب أكتوبر

المشير أحمد بدوي

المشير أحمد بدوي.. قائد الثغرة وبطل معارك الجيش الثالث

المشير أبو غزالة

المشير عبد الحليم أبو غزالة.. رحلة قائد من ساحات القتال إلى قيادة القوات المسلحة

المشير طنطاوي

المشير طنطاوي.. قائد خاض الحروب وحمل مسؤولية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد