الإخوان أبرز من يستخدم هذا الأسلوب.. خالد الجندي: «في واحد ممكن يدخل عليك بكلام الدين وهو عدو لئيم»

حذّر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من خطورة الانسياق وراء أي خطاب ديني دون وعي أو إدراك بحقائق التاريخ، مؤكدًا أن “اللي مش قاري تاريخ أو مش واعي، بيحسن الظن بأي حد بيتكلم بالدين”.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، أن هذا الأمر يستوجب الحذر الشديد، قائلًا: “لازم تكون حذر ولازم تكون حويط، لأن ممكن يدخل عليك واحد بكلام الدين وأنت مش واخد بالك إنه عدو لئيم”، محذرًا من استغلال الدين كوسيلة للتأثير على الناس دون أن ينتبهوا لحقيقة من يطرح هذا الخطاب.

جماعات خدعت العالم

وأشار إلى أن جماعات مثل جماعة الإخوان المسلمين تُعد من أبرز من يستخدمون هذا الأسلوب، مضيفًا: “باختصار شديد، الجماعات دي خدعت العالم، وحتى دول غربية بدأت تفوق بعد فوات الأوان بعدما ظنت أنه يمكن استخدامها أو الوثوق بها”.

وأضاف أن هذه الجماعات لم يعد لها وجود مؤثر على الأرض، واتجهت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي وصفها بأنها أصبحت وسيلة للوصول إلى الشباب، من خلال “تزييف الوعي، وقلب الحقائق، والتشكيك في الثوابت والإنجازات”.

وأكد الجندي أن النظر إلى أوضاع بعض الدول المحيطة يكشف حجم المخاطر، قائلًا: “قارن ما بين بلدك وما بين دول تانية، هتلاقي دول تحولت لمعسكرات إغاثة، وجيوشها بقت ميليشيات، واتقسمت واتجزأت، وبقى فيها أكتر من رئيس وأكتر من قائد، ومبقاش معروف مين المسؤول فيها”.

وأوضح أن السبب في ذلك يرجع إلى الانقسام وسوء تلقي المعلومات دون تمحيص، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: «وتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم»، مشيرًا إلى أن البعض ينقل المعلومات دون تدقيق، مصداقًا لقوله- تعالى-: «إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم».

وشدد على خطورة الاستهانة بالكلمة أو تداول الشائعات، قائلاً إن البعض يظن أن “مجرد كلمة أو شير على مواقع التواصل أمر بسيط”، بينما الحقيقة أنها قد تكون سببًا في تضليل الوعي وإحداث الفتن.

وأضاف أن الحروب في العصر الحديث لم تعد تعتمد فقط على السلاح التقليدي، بل أصبحت تعتمد على “حروب الشائعات” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها وسيلة أقل تكلفة لكنها شديدة التأثير في تفتيت المجتمعات.

وأكد على ضرورة التثبت من المعلومات قبل تداولها، مستشهدًا بقول الإمام عبد الله بن المبارك: “لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء”، داعيًا إلى اليقظة والانتباه لما يتم نشره وتداوله.

