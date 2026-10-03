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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تشهد احتفال العيد القومي الـ67 للمحافظة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، أولى فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ67 للمحافظة وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بمجمع المصالح الحكومية بمدينة الخارجة، إحياءً لذكرى وصول أولى قوافل التعمير من سلاح المهندسين بالقوات المسلحة في 3 أكتوبر عام 1959، ودعم جهود التنمية في ربوع المحافظة، وذلك بحضور اللواء أركان حرب أسامة سمير، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والدكتور عبد العزيز طنطاوي، جامعة الوادي الجديد، ومحمد كجك، نائب المحافظ، واللواء وليد منصور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، وعدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، والعميد حسام عطوة، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عادل عبده، عميد كلية البنين والبنات الأزهرية بالوادي الجديد، وفضيلة الشيخ رمضان يوسف، مدير عام الأوقاف، ونيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادي الجديد والواحات، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين بالمحافظة.

واستهلت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الوطني أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيبية وعرض فني قدمه طلاب إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم، أعقبها عرض فيلم بعنوان "على لسان أبطالها.. حكاية 67 عامًا من التنمية" تناول عرض آراء المواطنين وانطباعاتهم من مختلف مراكز المحافظة حول مستوى الخدمات المقدمة، وأبرز المشروعات والقرارات التي شهدتها المحافظة خلال العام، إلى جانب تطلعاتهم للمرحلة المقبلة.

وخلال الاحتفال، تم استعراض الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمحافظة وأبرز ما تم تنفيذه من مشروعات وخطة عمل المحافظة خلال المرحلة المقبلة وأعمال بمختلف مراكز المحافظة في ضوء الأولويات التنموية والاحتياجات الفعلية للمواطنين، بما يدعم استكمال مسيرة البناء وتعظيم الاستفادة من مقوماتها.

وقدمت المحافظ التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي الـ67، معربةً عن خالص تقديرها لكل من أسهم في مسيرة البناء والتعمير والتنمية على إمتداد العقود الماضية، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل بروح التنمية والتطوير وتعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، لاستكمال مسيرة الإنجاز وتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.

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