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الرئيس السيسي: نيباد تطورت لتصبح الذراع التنفيذية للاتحاد الأفريقي.. ومصر تواصل جهودها لإنشاء صندوق للتنمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: نيباد تطورت لتصبح الذراع التنفيذية للاتحاد الأفريقي.. ومصر تواصل جهودها لإنشاء صندوق للتنمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن لقاء قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا - نيباد» يتزامن مع مرور 25 عامًا على إطلاق مبادرة «نيباد» لتنمية أفريقيا، مشيرًا إلى أن المبادرة تطورت حتى أصبحت الذراع التنفيذية للاتحاد الأفريقي لترجمة أهداف أجندة 2063 للتنمية.

تطوير رؤية القارة التنموية

وقال الرئيس السيسي، خلال ترؤسه أعمال القمة، إن المرحلة المقبلة تقتضي تطوير رؤية القارة التنموية بما يواكب التغيرات المتسارعة، إلى جانب تطوير آليات عمل «نيباد» باعتبارها أحد الركائز التنموية للعمل الأفريقي.

وشدد الرئيس على ضرورة العمل على بناء اقتصاد قائم على المعرفة، والاستثمار في الإنسان وتمكين الشباب باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

القطاع الخاص يمثل قاطرة للتنمية

وأكد السيسي أن القطاع الخاص يمثل قاطرة للتنمية ومحركًا أساسيًا للنمو وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية مواتية لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في دعم التنمية.

تعزيز التصنيع والتكامل الإقليمي

وأشار الرئيس إلى أن «نيباد» أسهمت في دعم البنية التحتية بالقارة الأفريقية، ودفع عجلة التحول الزراعي، وتعزيز التصنيع والتكامل الإقليمي.

وأوضح السيسي أن مصر حرصت على إيلاء تمويل التنمية أولوية خاصة، والعمل على سد فجوات التمويل باعتبارها من أبرز تحديات التنمية في القارة.

وأضاف الرئيس أن مصر تواصل جهودها لإنشاء صندوق للتنمية في أفريقيا، بهدف تعزيز القدرات الجماعية لدول القارة على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية.

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