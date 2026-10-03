اتحاد المستثمرات العرب: كلمة الرئيس السيسي في منتدى العلمين خارطة طريق متكاملة لمستقبل التنمية

أكدت الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب عضو المجلس المصري للشؤون الخارحية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح منتدى «العلمين- أفريقيا للأعمال 2026»، قدمت خارطة طريق ورؤية متكاملة لمستقبل القارة السمراء.

وأشارت يسى، خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى بمدينة العلمين، إلى أن السيد الرئيس، حرص في كلمته على الربط بين الاستقرار والتنمية، حيث إن الكلمة رسخت قاعدة رئيسية وهي أن «التنمية لا تبنى في دول غير مستقرة».

وقالت إن الكلمة ركزت على دعم مؤسسات الدولة الوطنية وأنها تمثل حجر الأساس لجذب المستثمرين وحماية مقدرات الشعوب.

وأضافت، أن الرئيس، ركز على دور القطاع الخاص الإفريقي الذي يمثل المحرك الأكبر للاقتصاد بنسبة تتجاوز 70% من الناتج المحلي.. كما أن الرئيس السيسي أكد على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية وأهمية الشراكة بين الحكومات و القطاع الخاص لدعم جذب الاستثمارات في دول القارة من خلال القطاع الخاص.

ولفتت يسى، إلى أن الرئيس، أكد على أهمية القارة الإفريقية باعتبارها قارة شابة ونابضة بالحيوية، حيث تبلغ نسبة الشباب بها حوالي 65%، مشيرة إلى أن دعوته لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، تعكس نظرة مستقبلية تهدف إلى تحويل الطاقة البشرية الهائلة لشباب القارة إلى قوة إنتاجية حقيقية.

وأفادت أن دعوة الرئيس لاستغلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لرفع نسبة التجارة البينية الحالية بين دول القارة (والتي لا تتجاوز 18%)، تعد رسالة مهمة لزيادة الشراكات التجارية الإفريقية البينية مؤكدة أهمية توحيد مواصفات المنتجات بين الدول العربية من خلال «منظمة الأرسو»؛ لسهولة التبادل التجاري وتحرك المنتجات في الدول الإفريقية دون قيود.

وأشارت هدى يسى إلى أن الكلمة ساهمت في ترجمة العلاقات السياسية المتميزة بين دول القارة إلى شراكات اقتصادية لصالح دولها.