السوبر المصري خارج نوفمبر؟.. مفاوضات لنقل البطولة إلى الإمارات | خاص

تتواصل المفاوضات بشأن إقامة بطولة كأس السوبر المصري في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 4 أندية، خلال الفترة المقبلة.

وعلم “صدى البلد” من مصادره، أن المفاوضات لا تزال جارية من أجل إقامة البطولة في الإمارات، مع الاتجاه للحفاظ على نظام المسابقة بمشاركة أربعة فرق.

وكانت بطولة كأس السوبر المصري قد تحدد لها شهر نوفمبر المقبل، إلا أن الموعد قد يشهد تغييرًا؛ في ظل وجود اتجاه لإقامة المنافسات خلال شهر يناير بدلًا من نوفمبر.

ومن المنتظر أن يتم حسم موقف البطولة، سواء من حيث موعد إقامتها أو الدولة المستضيفة، خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من المفاوضات الجارية.