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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هوندا تمنح SUV اقتصادية مظهرًا أكثر قوة وقدرات عملية جديدة

هوندا إليفيت 2027
هوندا إليفيت 2027
عزة عاطف

نشرت شركة «هوندا» مقطعًا تشويقيًا لاستعراض النسخة المحدثة (Facelift) ، من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة «إليفيت» (Honda Elevate) في السوق الهندي، والتي تصدر أيضًا إلى الأسواق العالمية ويتم تسويقها في اليابان تحت اسم «WR-V». 

ويأتي هذا التحديث لمنح السيارة طابعًا أكثر هجومية وتعزيز منافستها في فئة الرياضية متعددة الاستخدامات الاقتصادية بعد مرور نحو 3 سنوات على إطلاقها الأول.

تحديثات التصميم الخارجي والملامح المقتبسة من تويوتا RAV4

تعتمد الواجهة الأمامية لسيارة هوندا إليفيت المحدثة على شبكة تهوية جديدة باللون الأسود اللامع بنمط خلية النحل، مع نقل شعار هوندا إلى حافة غطاء المحرك العلوي بدلًا من منتصف الشبكة. 

وحصلت السيارة على شريط إضاءة LED ممتد بين المصابيح النهارية المقطعة، إضافة إلى لمسات داكنة على اللوح السفلي لحماية الصدام المقتبسة من طرازات الطرق الوعرة. أما من الخلف، فتتمتع السيارة بمصابيح خلفية متصلة بشريط إضاءة LED فعلي يحل محل القطعة التجميلية في الموديل السابق.

خامات المقصورة الداخلية والتقنيات المضافة

شهدت المقصورة الداخلية ترقية في جودة المواد المستخدمة عبر إضافة كسوة جلدية باللون الأبيض والرمادي الثلجي على لوحة القيادة والأبواب، مع توفير إضاءة محيطية في الأبواب والتابلوه. 

وتتضمن التجهيزات المتوقعة شاشة لمس مركزية مقاس 10.25 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي بنظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، ولوحة عدادات رقمية مقاس 7 بوصات، وشاحنًا لاسلكيًا، إضافة إلى احتمالية إضافة كاميرا رؤية شاملة بمقدار 360 درجة ومقاعد أمامية مزودة بخاصية التهوية.

المنظومة الميكانيكية وأداء المحرك

تحافظ هوندا إليفيت المحدثة على محرك البنزين ذي السحب الطبيعي المكون من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر i-VTEC، والذي يولد قوة 121 حصانًا (119 حصانًا صافيًا) وعزم دوران يبلغ 145 نيوتن/متر. 

ويتصل المحرك إما بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي متغيّر باستمرار (CVT)، مع استمرار غياب الخيارات الهجينة الكاملة لتظل محصورة في طرازات السيدان لدى الشركة.

هوندا إليفيت 2027 مواصفات هوندا إليفيت سيارات هوندا الـ SUV أسعار هوندا إليفيت

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