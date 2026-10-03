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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ما وراء المساعدات.. ماذا تفعل مصر داخل غزة؟

المساعدات
المساعدات
رحمة سمير

لا تتوقف الجهود المصرية داخل قطاع غزة عند إدخال المساعدات الغذائية والطبية، إذ امتدت إلى توفير أماكن الإقامة وإنشاء المدارس وآبار المياه، إلى جانب فتح الطرق وإزالة الركام من الشوارع، في إطار دعم أهالي القطاع ومساندتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وأكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة قطاع غزة، استمرار الجهود المصرية لدعم الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن المساعدات شملت عددًا من الاحتياجات الأساسية التي تتجاوز تقديم المواد الغذائية والطبية.

قافلة المساعدات الإنسانية الـ229 تتوجه إلي قطاع غزة

18 مخيمًا لـ70 ألف عائلة فلسطينية

وقال منصور إن مصر أنشأت 18 مخيمًا داخل قطاع غزة، وفرت أماكن إقامة لأكثر من 70 ألف عائلة فلسطينية، إلى جانب إنشاء مخيم يحمل اسم «دار الرعاية المصرية لرعاية الأيتام»، لتوفير الرعاية والدعم للأطفال الأيتام.

وأوضح، خلال مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن الجهود المصرية شملت كذلك إنشاء 20 مدرسة وحفر عدد من آبار المياه داخل القطاع، بهدف توفير احتياجات أساسية للسكان وتعزيز قدرتهم على الصمود.

 

دعم يتجاوز المساعدات الإنسانية

وأشار المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة غزة إلى أن الدور المصري لم يتوقف عند تقديم المساعدات الإنسانية، مؤكدًا استمرار دعم القضية الفلسطينية سياسيًا ومساندة أهالي قطاع غزة.

قافلة المساعدات الإنسانية

وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن ما وصفه بخطط «تعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم»، مشيرًا إلى الموقف المصري الرافض لفكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في مناسبات عدة رفض مصر للتهجير، ووصفه منصور بأنه «خط أحمر»، مؤكدًا أن هذا الموقف انعكس على طبيعة التحرك المصري لدعم الفلسطينيين داخل القطاع.

 

فتح الطرق وإزالة الركام

ولفت منصور إلى أن المساعدات المصرية شملت أيضًا العمل على فتح الطرق وإزالة المخاطر والركام من الشوارع، بما يساعد على تسهيل حركة السكان ووصول الخدمات والمساعدات إلى المناطق المختلفة.

وأكد أن اللجنة المصرية تواصل جهودها في مناطق متعددة داخل القطاع، من بينها المناطق الشمالية والغربية والشرقية، مع استمرار تقديم أوجه الدعم للعائلات الفلسطينية.

استمرار المساندة المصرية

واختتم منصور حديثه بالتأكيد على استمرار المساندة المصرية لأهالي غزة، معتبرًا أن حجم الدعم الذي تقدمه مصر يعكس استمرار وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

المساعدات إدخال المساعدات الغذائية والطبية المدارس عائلة فلسطينية المساندة المصرية

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