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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر للفتوى يقدم دليل العمرة لزوار بيت الله الحرام

العمرة
العمرة
إيمان طلعت

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية «دليل العمرة» في كتاب بسيط العبارةِ، قليل الصفحاتِ؛ يُعنى ببيانِ مناسكِ العمرةِ، ويوضحُ أحكامها توضيحًا موجزًا، كما يلخصُ مختاراتٍ فقهية من أحكامِ العمرةِ التي يظهرُ فيها التيسيرُ ورفعُ الحرجِ عن زوارِ بيتِ اللهِ الحرامِ، وينبهُ إلى آدابِ زيارةِ سيدِ الأنامِ ومسْكِ الختامِ سيدنا رسولِ اللهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ.

جاء ذلك انطلاقًا من دوره الدعوي والتوعوي وخدمة لقاصدي بيت الله الحرام بالزيارة معتمرين. 

ويمكنكم تحميل الدليل عبر الرابط التالي: إضغط هنــــــــا

في سياق اخر، سجَّل الأزهر الشريف مشاركة فاعلة في فعاليات المعرض السنوي التاسع عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2026م»، الذي تنظمه هيئة البحوث العسكرية بوزارة الدفاع ببانوراما حرب أكتوبر، بحضور الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، واللواء أ.ح. د. شريف العرايشي، مساعد وزير الدفاع، وقيادات القوات المسلحة، وممثلي الوزارات والجامعات والجهات المعنية، تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

الأزهر يشارك في المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية ببانوراما حرب أكتوبر

وتفقد الشيخ أيمن عبد الغني ومساعد وزير الدفاع ووفود القوات المسلحة جناح الأزهر الشريف في منطقة العرض المكشوف؛ للاطلاع على الأنشطة والفعاليات التي يشرف على تنظيمها «مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال»، والتي تقدم منظومة متكاملة من البرامج الثقافية والفنية والتوعوية الهادفة إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء والوعي الوطني ببطولات التضحية والفداء.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني أن مشاركة الأزهر الشريف في هذا المحفل السنوي تأتي بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، تجسيدًا للتعاون المستمر والبنَّاء بين الأزهر والقوات المسلحة المصرية، وترسيخًا لروح العبور وبطولات حرب أكتوبر المجيدة في وجدان الأجيال الناشئة، وإبرازًا لدور الأزهر الوطني في حرب أكتوبر المجيدة وكل التاريخ الوطني الحافل بمواقف الأزهر المشرفة.

وضم جناح الأزهر الشريف أقسامًا متعددة؛ شملت معرضًا لإصدارات مجلة الأزهر وأحدث المطبوعات العلمية الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية، وقسمًا للفنون التشكيلية والخط العربي الذي شهد تنفيذ ورش عمل تطبيقية ومباشرة للزخرفة والرسم على ألواح الخشب، مع توزيع إهداءات ونماذج تذكارية على الجمهور والمشاركين.

كما تضمنت فعاليات الجناح تنظيم ورشة عمل متخصصة لصناعة «مسرح العرائس» (الماريونيت)؛ لتقديم عروض فنية بالهوية المصرية تغرس القيم الأخلاقية والاجتماعية لدى النشء، فضلًا عن مشاركة متميزة لفريق «إبداع الأزهر» لذوي الهمم من منطقة الدقهلية، وفقرات إنشادية وطنية قدمها براعم «فريق كورال الأزهر الدولي للإنشاد»، إلى جانب تنظيم رحلات لوفود من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف وطلاب المعاهد الأزهرية لزيارة المعرض والبانوراما.

مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية الأزهر دليل العمرة العمرة الأزهر للفتوى زوار بيت الله الحرام

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