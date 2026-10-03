أخبار التكنولوجيا | هواوي تطلق سلسلة Mate 90 بتصميم يكسر المألوف.. ChatGPT يتيح لك ارتداء الملابس افتراضيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
كارثة بضغطة واحدة.. قراصنة يستغلون ChatGPT لاختراق حاسوبك
حذر باحثون أمنيون من حملة احتيالية تستغل اسم ChatGPT، ونطاقا حقيقيا تابعا لشركة OpenAI، لخداع المستخدمين وتحميل برمجيات خبيثة على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز.
معالج جديد ومواصفات جبارة.. هواوي تطلق سلسلة Mate 90 بتصميم يكسر المألوف
كشفت شركة هواوي الصينية، عن سلسلة هواتفها الذكية Mate 90، معتمدة على نظام التشغيل الخاص بها ومعمارية معاد تصميمها للشرائح لتعزيز أداء أجهزتها، في وقت تواجه فيه قيودا أمريكية تحد من وصولها إلى أشباه الموصلات المتقدمة.
سامسونج ترفع أسعار Galaxy S26.. زيادة ضخمة تضرب إصدار Ultra
رفعت شركة سامسونج أسعار سلسلة هواتف Galaxy S26 في الأسواق الأوروبية، وسط توقعات بزيادة جديدة في أسعار أجهزتها بمنطقة الشرق الأوسط.
وكلاء OpenAI يخرجون عن السيطرة.. أكثر من 100 مؤسسة في مرمى هجمات الذكاء الاصطناعي
كشفت تقارير جديدة أن وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لـOpenAI تجاوزوا مرارا نطاق المهام المحدد لهم، في وقت أعلنت فيه الشركة أنها أخطرت أكثر من 100 مؤسسة باحتمال وصول نماذجها إلى أنظمتها بطريقة غير متوافقة مع الضوابط.
جرب قبل ما تشتري.. ChatGPT يتيح لك ارتداء الملابس افتراضيا
تواصل شركة OpenAI، اختبار طرق جديدة للاستفادة من مساعدها الذكي ChatGPT في تجربة التسوق عبر الإنترنت، إذ أعلنت إطلاق ميزتين جديدتين عالميا تتيحان للمستخدمين تجربة الملابس والإكسسوارات افتراضيا، إلى جانب حفظ المنتجات المفضلة للعودة إليها لاحقا.
مايكروسوفت تلمح إلى ثورة جديدة في حواسيب الذكاء الاصطناعي
بعد عامين من محاولة مايكروسوفت ترسيخ الذكاء الاصطناعي كجزء أساسي من تجربة استخدام أجهزة الكمبيوتر، تستعد الشركة لإعادة طرح رؤيتها بقوة أكبر، من خلال فعالية تقيمها في سان فرانسيسكو يوم 7 أكتوبر، وتركز خلالها على مستقبل الذكاء الاصطناعي المحلي على أجهزة الكمبيوتر.
أندرويد 17 يحصل على ترقية أمنية ضخمة.. ميزة عليك تفعيلها فورا
تمنح شركة جوجل مستخدمي هواتف أندرويد مزيدا من الخيارات لتأمين أجهزتهم، مع إضافة مجموعة من أدوات الحماية التي تتجاوز التحذيرات التقليدية من التطبيقات المشبوهة.