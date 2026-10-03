أخبار التكنولوجيا | هواوي تطلق سلسلة Mate 90 بتصميم يكسر المألوف.. ChatGPT يتيح لك ارتداء الملابس افتراضيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



حذر باحثون أمنيون من حملة احتيالية تستغل اسم ChatGPT، ونطاقا حقيقيا تابعا لشركة OpenAI، لخداع المستخدمين وتحميل برمجيات خبيثة على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز.

كشفت شركة هواوي الصينية، عن سلسلة هواتفها الذكية Mate 90، معتمدة على نظام التشغيل الخاص بها ومعمارية معاد تصميمها للشرائح لتعزيز أداء أجهزتها، في وقت تواجه فيه قيودا أمريكية تحد من وصولها إلى أشباه الموصلات المتقدمة.

رفعت شركة سامسونج أسعار سلسلة هواتف Galaxy S26 في الأسواق الأوروبية، وسط توقعات بزيادة جديدة في أسعار أجهزتها بمنطقة الشرق الأوسط.

كشفت تقارير جديدة أن وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لـOpenAI تجاوزوا مرارا نطاق المهام المحدد لهم، في وقت أعلنت فيه الشركة أنها أخطرت أكثر من 100 مؤسسة باحتمال وصول نماذجها إلى أنظمتها بطريقة غير متوافقة مع الضوابط.

تواصل شركة OpenAI، اختبار طرق جديدة للاستفادة من مساعدها الذكي ChatGPT في تجربة التسوق عبر الإنترنت، إذ أعلنت إطلاق ميزتين جديدتين عالميا تتيحان للمستخدمين تجربة الملابس والإكسسوارات افتراضيا، إلى جانب حفظ المنتجات المفضلة للعودة إليها لاحقا.

بعد عامين من محاولة مايكروسوفت ترسيخ الذكاء الاصطناعي كجزء أساسي من تجربة استخدام أجهزة الكمبيوتر، تستعد الشركة لإعادة طرح رؤيتها بقوة أكبر، من خلال فعالية تقيمها في سان فرانسيسكو يوم 7 أكتوبر، وتركز خلالها على مستقبل الذكاء الاصطناعي المحلي على أجهزة الكمبيوتر.

تمنح شركة جوجل مستخدمي هواتف أندرويد مزيدا من الخيارات لتأمين أجهزتهم، مع إضافة مجموعة من أدوات الحماية التي تتجاوز التحذيرات التقليدية من التطبيقات المشبوهة.