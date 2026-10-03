مايكروسوفت تلمح إلى ثورة جديدة في حواسيب الذكاء الاصطناعي

بعد عامين من محاولة مايكروسوفت ترسيخ الذكاء الاصطناعي كجزء أساسي من تجربة استخدام أجهزة الكمبيوتر، تستعد الشركة لإعادة طرح رؤيتها بقوة أكبر، من خلال فعالية تقيمها في سان فرانسيسكو يوم 7 أكتوبر، وتركز خلالها على مستقبل الذكاء الاصطناعي المحلي على أجهزة الكمبيوتر.

ويشارك في الفعالية عدد من أبرز مسؤولي قطاع التكنولوجيا، من بينهم الرئيس التنفيذي لـ مايكروسوفت ساتيا ناديلا، ورئيس قطاع ويندوز والأجهزة بافان دافولوري، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانج.

ويأتي هذا الحدث في توقيت لافت، بعدما لم تتمكن أجهزة Copilot+ PC من إحداث تحول سريع في تجربة ويندوز، فيما واجهت ميزات مثل Recall انتقادات وتساؤلات متعلقة بالخصوصية.

ويبدو أن مايكروسوفت تستعد الآن لنقل تركيزها نحو ما يعرف بـالذكاء الاصطناعي الوكيلي Agentic AI، حيث لا يكتفي الذكاء الاصطناعي بالرد على أوامر المستخدم، بل يستطيع تنفيذ المهام نيابة عنه.

Surface Laptop Ultra

هل تكشف مايكروسوفت عن حاسوبها الأقوى للذكاء الاصطناعي؟



قد تستغل مايكروسوفت الفعالية أيضا لحسم بعض التفاصيل المتعلقة بأجهزتها الجديدة.

ففي يونيو الماضي، كشفت الشركة عن Surface Laptop Ultra، باعتباره واحدا من أوائل أجهزة الكمبيوتر التي تعتمد منصة إنفيديا RTX Spark، لكنها لم تكشف حينها عن موعد طرح الجهاز للبيع أو سعره.

ويأتي الجهاز بمواصفات تستهدف المستخدمين الباحثين عن أداء مرتفع، من بينها شاشة Mini-LED بقياس 15 بوصة، يصل سطوعها إلى 2000 شمعة، ولوحة لمس كبيرة، إلى جانب مجموعة واسعة من المنافذ.

وتجمع منصة RTX Spark بين 6144 نواة رسومية Blackwell و20 نواة لمعالج Arm، مع دعم ذاكرة موحدة تصل إلى 128 جيجابايت، واستهلاك طاقة يصل إلى 80 واط.

وتكتسب سعة الذاكرة الضخمة أهمية خاصة عند تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة مباشرة على الجهاز، بدلا من الاعتماد المستمر على الخدمات السحابية.

لكن هذه القدرات العالية تعني أيضا أن سعر الجهاز قد يكون مرتفعا، ما يجعل الكشف عن السعر أحد أبرز التفاصيل المنتظرة خلال فعالية 7 أكتوبر.

القصة الأكبر قد تكون في طريقة استخدام ويندوز للذكاء الاصطناعي



ورغم أهمية العتاد، قد يكون الجزء الأهم من استراتيجية مايكروسوفت متعلقا بما يمكن لنظام ويندوز فعله بالذكاء الاصطناعي.

فقد بدأت الشركة بالفعل اختبار وكلاء الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، وأظهر مشروع سولارا كيف يمكن لمساعد ذكي العمل عبر أجهزة مختلفة، بينما يقدم وكيل Office والوكيل المدمج في إعدادات ويندوز أمثلة أبسط على قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ إجراءات بدلا من الاكتفاء بتقديم إجابات.

كما أعادت مايكروسوفت تصميم تجربة Copilot لتصبح أكثر اعتمادا على سير العمل الآلي، ما يجعل فعالية أكتوبر محط اهتمام لمعرفة الخطوة التالية التي تستعد الشركة لاتخاذها.

وقد تتمثل الخطوة المقبلة في إضافة طبقة من الذكاء الاصطناعي إلى ويندوز قادرة على تنفيذ مهام متعددة المراحل عبر التطبيقات والملفات، وربما الخدمات الإلكترونية، مع حاجة أقل إلى تدخل المستخدم في كل خطوة.