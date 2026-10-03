قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكن لكل المصريين 9.. شروط تحويل الإيجار إلى التمليك والدعم
رامي صبري يكشف سبب حذف بوست مشاركته فى مهرجان الموسيقى العربية
مواعيد مباريات اليوم.. صدامات قوية في كأس الخليج ودوري الأمم الأوروبية
التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة والتطبيق بالمدارس والمصالح الحكومية
التسامح ينهي النزاع في الأقصر.. تفاصيل إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية أبو زعفة | صور
60 بطولة في الألفية الجديدة.. الأهلي يواصل كتابة التاريخ
الرئيس السيسي: مصر حريصة على دعم الأشقاء في الصومال لتعزيز قدرات الدولة
الرئيس السيسي خلال استقباله نظيره الإريتري: حريصون على ترجمة العلاقات المتميزة إلى شراكات اقتصادية
عصام عبدالفتاح عن حكام قمة الزمالك والأهلي: الموضوع مع الاتحاد| خاص
القبض على مستقلي مركبة توك توك تعديا على فتاة فى سيارتها بالقاهرة
إصابة 10 أشخاص في أستراليا إثر اصطدام سيارة بحشد من المشجعين
جرب قبل ما تشتري.. ChatGPT يتيح لك ارتداء الملابس افتراضيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تلمح إلى ثورة جديدة في حواسيب الذكاء الاصطناعي

مايكروسوفت تستعد لكشف مستقبل الذكاء الاصطناعي
مايكروسوفت تستعد لكشف مستقبل الذكاء الاصطناعي
شيماء عبد المنعم

بعد عامين من محاولة مايكروسوفت ترسيخ الذكاء الاصطناعي كجزء أساسي من تجربة استخدام أجهزة الكمبيوتر، تستعد الشركة لإعادة طرح رؤيتها بقوة أكبر، من خلال فعالية تقيمها في سان فرانسيسكو يوم 7 أكتوبر، وتركز خلالها على مستقبل الذكاء الاصطناعي المحلي على أجهزة الكمبيوتر.

ويشارك في الفعالية عدد من أبرز مسؤولي قطاع التكنولوجيا، من بينهم الرئيس التنفيذي لـ مايكروسوفت ساتيا ناديلا، ورئيس قطاع ويندوز والأجهزة بافان دافولوري، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانج.

ويأتي هذا الحدث في توقيت لافت، بعدما لم تتمكن أجهزة Copilot+ PC من إحداث تحول سريع في تجربة ويندوز، فيما واجهت ميزات مثل Recall انتقادات وتساؤلات متعلقة بالخصوصية.

ويبدو أن مايكروسوفت تستعد الآن لنقل تركيزها نحو ما يعرف بـالذكاء الاصطناعي الوكيلي Agentic AI، حيث لا يكتفي الذكاء الاصطناعي بالرد على أوامر المستخدم، بل يستطيع تنفيذ المهام نيابة عنه.

Surface Laptop Ultra

هل تكشف مايكروسوفت عن حاسوبها الأقوى للذكاء الاصطناعي؟


قد تستغل مايكروسوفت الفعالية أيضا لحسم بعض التفاصيل المتعلقة بأجهزتها الجديدة.

ففي يونيو الماضي، كشفت الشركة عن Surface Laptop Ultra، باعتباره واحدا من أوائل أجهزة الكمبيوتر التي تعتمد منصة إنفيديا RTX Spark، لكنها لم تكشف حينها عن موعد طرح الجهاز للبيع أو سعره.

ويأتي الجهاز بمواصفات تستهدف المستخدمين الباحثين عن أداء مرتفع، من بينها شاشة Mini-LED بقياس 15 بوصة، يصل سطوعها إلى 2000 شمعة، ولوحة لمس كبيرة، إلى جانب مجموعة واسعة من المنافذ.

وتجمع منصة RTX Spark بين 6144 نواة رسومية Blackwell و20 نواة لمعالج Arm، مع دعم ذاكرة موحدة تصل إلى 128 جيجابايت، واستهلاك طاقة يصل إلى 80 واط.

وتكتسب سعة الذاكرة الضخمة أهمية خاصة عند تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة مباشرة على الجهاز، بدلا من الاعتماد المستمر على الخدمات السحابية.

لكن هذه القدرات العالية تعني أيضا أن سعر الجهاز قد يكون مرتفعا، ما يجعل الكشف عن السعر أحد أبرز التفاصيل المنتظرة خلال فعالية 7 أكتوبر.

القصة الأكبر قد تكون في طريقة استخدام ويندوز للذكاء الاصطناعي


ورغم أهمية العتاد، قد يكون الجزء الأهم من استراتيجية مايكروسوفت متعلقا بما يمكن لنظام ويندوز فعله بالذكاء الاصطناعي.

فقد بدأت الشركة بالفعل اختبار وكلاء الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، وأظهر مشروع سولارا كيف يمكن لمساعد ذكي العمل عبر أجهزة مختلفة، بينما يقدم وكيل Office والوكيل المدمج في إعدادات ويندوز أمثلة أبسط على قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ إجراءات بدلا من الاكتفاء بتقديم إجابات.

كما أعادت مايكروسوفت تصميم تجربة Copilot لتصبح أكثر اعتمادا على سير العمل الآلي، ما يجعل فعالية أكتوبر محط اهتمام لمعرفة الخطوة التالية التي تستعد الشركة لاتخاذها.

وقد تتمثل الخطوة المقبلة في إضافة طبقة من الذكاء الاصطناعي إلى ويندوز قادرة على تنفيذ مهام متعددة المراحل عبر التطبيقات والملفات، وربما الخدمات الإلكترونية، مع حاجة أقل إلى تدخل المستخدم في كل خطوة.

الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت أجهزة الكمبيوتر حواسيب الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

أرشيفي

تصعيد غير مسبوق من ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

هاني

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

ترامب

ناقش الحرب بـ 3 دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها

بتحوشي فلوسك في البيت؟.. 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها .. أفضل طريقة لحفظ النقود بالمنزل

الاهلي

أمير هشام يكشف تفاصيل ودية الأهلي أمام مصر المقاصة

ترشيحاتنا

ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟

هل يسبب الجلوتين أمراض المناعة الذاتية؟.. دراسة تكشف علاقته بالقولون العصبي

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق والجبنة الرومي

فوائد الجبنة الرومي

هل الجبنة الرومي مفيدة للأطفال؟.. اعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناولها

بالصور

هل يسبب الجلوتين أمراض المناعة الذاتية؟.. دراسة تكشف علاقته بالقولون العصبي

ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق والجبنة الرومي

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق

هل الجبنة الرومي مفيدة للأطفال؟.. اعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناولها

فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

فيديو

المشير محمد علي فهمي

محمد علي فهمي.. مؤسس الدفاع الجوي وقائد معركة السماء في أكتوبر

الفريق أول فؤاد ذكري

الفريق أول فؤاد ذكري.. الرجل الذي حاصر إسرائيل وأغلق باب المندب في وجه العدو

المشير محمد عبد الغني الجمسي

صنف ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في التاريخ.. كشكول الجمسي وسر عبقرية حرب أكتوبر

الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد