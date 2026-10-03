تعرض لأول مرة.. مكالمة مسربة تكشف تفاصيل علاقة عبد الرحمن منصور بخيرت الشاطر

عرض الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، مكالمة مسربة تناولت تفاصيل موقف جمع بين الإخواني الهارب بالخارج عبد الرحمن منصور، مؤسس «متصدقش»، والقيادي الإخواني خيرت الشاطر، وذلك من خلال اتصال مع مراسلة سابقة بوكالة رويترز.

تضمنت المكالمة، التي عُرضت لأول مرة، حديثًا بين عبد الرحمن منصور ومراسلة سابقة بوكالة رويترز، وتناولت تفاصيل تتعلق بعلاقته بخيرت الشاطر ونفوذه داخل جماعة الإخوان، وفق ما عرضه البرنامج.

جاء في التسجيل: «سلام عليكم يا عبدالرحمن ربنا يبارك فيك ويتقبل منك إن شاء الله، ومن كل إخوانك وحبايبك يعني».

وأضاف المتحدث: «الله يكرمك ويسلمك يا عبد الرحمن، وشاكر على اتصالك. اتصالك جميل جدًا، وشاكر على الاتصال بشكل غير عادي يعني».

وتابع: «وأنت الحمد لله يعني رجعتولنا الاحساس بالعزة والكرامة، وحسستونا بحريتنا وشبابنا يعني إن شاء الله»

واختتم المتحدث المكالمة قائلًا: «شكرًا يا عبد الرحمن، شكرًا يا عبد الرحمن، ونشوفك بكرة إن شاء الله».

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