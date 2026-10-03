الرئيس السيسي: التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار عوامل حاسمة في تشكيل قدرات الدول

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أفريقيا والعالم شهدوا تحولات جذرية خلال العقود الماضية، حيث أصبحت التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار عوامل حاسمة في تشكيل قدرات الدول.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا - نيباد»: “كما أصبح بناء اقتصاد قائم على المعرفة والاستثمار في الإنسان وتمكين الشباب ركائز أساسية لتحقيق تنمية مستدامة”.

وأشار إلى أن من هذا المنطلق تقتضي المرحلة المقبلة تطوير رؤيتنا التنموية بما يواكب المتغيرات المتسارعة ووضع الانسان الأفريقي في صميم عملية التنمية.

ونوه إلى أنه في هذا الإطار يبرز القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للتنمية ومحرك أساسي للنمو وخلق فرص عمل، إلا أن تمكينهم من أداء هذا الدور يستوجب أن توفر الحكومات بيئة استثمارية مواتية عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءات الأطر التشريعية والتنظيمية وتيسير ممارسة الأعمال وترسيخ الاستقرار وسيادة القانون.