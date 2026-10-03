قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تهدد بمواصلة استهداف كييف وتحذر الأجانب من البقاء في أوكرانيا
بالعلمين الجديدة.. الرئيس السيسي يترأس أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا - نيباد»
الرئيس السيسي: نيباد تطورت لتصبح الذراع التنفيذية للاتحاد الأفريقي.. ومصر تواصل جهودها لإنشاء صندوق للتنمية
ممثل رئيس نيجيريا لـ«نيباد»: جهود التنمية في أفريقيا يجب أن تنطلق من داخل القارة
الفريق عبد رب النبي حافظ.. بطولات قائد الفرقة 16 في ملحمة العبور وقاهر شارون
المؤبد والمشدد من 10 لـ 15 سنة لـ 5 أعضاء بخلية تنظيم القاعدة في مدينة نصر
مدبولي: التحضر المتسارع في إفريقيا فرصة تاريخية لإعادة تشكيل الاقتصادات وجعل المدن محركات للنمو والتصنيع وخلق فرص العمل
الرئيس السيسي يعلن اعتماد الإعلان الختامي الصادر عن قمة "أودا نيباد"
السوبر المصري خارج نوفمبر؟.. مفاوضات لنقل البطولة إلى الإمارات | خاص
وزير الخزانة الأمريكية لـ«أكسيوس»: أكثر من مليار برميل نفط خرج عبر مضيق هرمز
سعر الجنيه الذهب في السعودية .. آخر تحديث
عواصف شديدة تضرب جزيرة كريت اليونانية وتتسبب في فيضانات.. عمليات إنقاذ وإجلاء واسعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بدء المرحلة الأولى من خطة التطوير داخل الزمالك

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

في تطور سريع للأحداث داخل نادي الزمالك بدأت الادارة الهندسية والتنفيذية أعمال تطوير جميع مرافق النادي والارتقاء بمستوي النادي الاجتماعي حيث بدأت عمليات التطوير بملاعب الخماسي المخصصة للأعضاء كأولى خطوات خطة التطوير الشاملة للمقر الرئيسي لنادي الزمالك.
وتأتي عملية التجديد والتطوير داخل النادي  ضمن خطة المهندس هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لتطوير منشآت الفرع والارتقاء بالخدمات المقدمة للأعضاء وفق جدول زمني ومراحل متتابعة علي مدار الأشهر القليلة المقبلة حيث سيشمل التطوير والتجديد كافة مرفقات النادي سواء علي مستوي الحدائق والترابيزات وطاولات الأعضاء والكراسي وحمامات السباحة وملاعب الناشئين والصالات والمبني الاجتماعي والمناطق المخصصة لألعاب الأطفال واللاند سكيب والانترلوك الخاص بأرضيات النادي.

من جانبه، أكد المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي  أن أعضاء الجمعية العمومية بالنادي يستحقون الأفضل مراهنا علي إحداث طفرة انشائية غير مسبوقه تلبي احتياجات وطموحات الاعضاء الذين تحملوا معنا الظروف الصعبة لذلك فالقادم سيكون الجزء الأكبر منه مخصصا لتلبية طلبات الأعضاء  وأسرهم وأطفالهم.
وشدد نصر في تصريحات صحفية أن مراحل تطوير وتحديث النادي الاجتماعي والرياضي سيتم علي ٤ مراحل تبدأ المرحلة الأولي منها من اليوم بتحديث وتطوير ملاعب الخماسي وبعض ملاعب الاعضاء  وبعض الحدائق الخاصة بالقطاع الاجتماعي وتحديث عدد من الطاولات والكراسي الخاصة بالأعضاء .

الزمالك هشام نصر نادي الزمالك نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

إجازة

قرار رسمي من الحكومة.. 3 أيام إجازة للموظفين والطلاب

ياسر إبراهيم

أهلي بنغازي يغري لاعب النادي الأهلي بـ3 ملايين دولار في موسمين

محمود صلاح، لاعب الأهلي

أفضل موهبة في مصر.. إعلامي يشيد بقدرات محمود صلاح: يجب أن يحترف

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

أسعار الدواجن

بعد شهور من التراجع.. قفزة فى أسعار الدواجن والبانيه | كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

إيران: هجوم يستهدف ناقلة نفط مغادرة من سلطنة عُمان في مضيق هرمز

محطة زابوريجيا النووية

محطة زابوريجيا النووية: أضرار بمعدات إمداد الطاقة الخارجية بعد هجمات عسكرية

نتنياهو

نتنياهو: بريطانيا لا تزال حليفة لإسرائيل رغم الخلافات.. ويحذر من تدهور العلاقات

بالصور

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟
بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟
بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

القيادة بخزان شبه فارغ.. 5 مشكلات قد تواجه سيارتك بسبب تأجيل التزود ‏بالوقود

القيادة بخزان شبه فارغ
القيادة بخزان شبه فارغ
القيادة بخزان شبه فارغ

اختبار في سن الـ13 يكشف خطر الإصابة بالخرف بعد عقود.. دراسة توضح العلاقة

علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف
علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف
علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف

دراسة صادمة للأزواج.. قلة نوم تؤثر على نظامك الغذائي وتزيد صعوبة الأكل الصحي

دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي
دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي
دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي

فيديو

الفريق عبدرب النبى حافظ

الفريق عبد رب النبي حافظ.. بطولات قائد الفرقة 16 في ملحمة العبور وقاهر شارون

اللواء أحمد حمدي

اللواء أحمد حمدي.. مهندس العبور وبطل الكباري في حرب أكتوبر

المشير أحمد بدوي

المشير أحمد بدوي.. قائد الثغرة وبطل معارك الجيش الثالث

المشير أبو غزالة

المشير عبد الحليم أبو غزالة.. رحلة قائد من ساحات القتال إلى قيادة القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد