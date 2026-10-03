بدء المرحلة الأولى من خطة التطوير داخل الزمالك

في تطور سريع للأحداث داخل نادي الزمالك بدأت الادارة الهندسية والتنفيذية أعمال تطوير جميع مرافق النادي والارتقاء بمستوي النادي الاجتماعي حيث بدأت عمليات التطوير بملاعب الخماسي المخصصة للأعضاء كأولى خطوات خطة التطوير الشاملة للمقر الرئيسي لنادي الزمالك.

وتأتي عملية التجديد والتطوير داخل النادي ضمن خطة المهندس هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لتطوير منشآت الفرع والارتقاء بالخدمات المقدمة للأعضاء وفق جدول زمني ومراحل متتابعة علي مدار الأشهر القليلة المقبلة حيث سيشمل التطوير والتجديد كافة مرفقات النادي سواء علي مستوي الحدائق والترابيزات وطاولات الأعضاء والكراسي وحمامات السباحة وملاعب الناشئين والصالات والمبني الاجتماعي والمناطق المخصصة لألعاب الأطفال واللاند سكيب والانترلوك الخاص بأرضيات النادي.

من جانبه، أكد المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي أن أعضاء الجمعية العمومية بالنادي يستحقون الأفضل مراهنا علي إحداث طفرة انشائية غير مسبوقه تلبي احتياجات وطموحات الاعضاء الذين تحملوا معنا الظروف الصعبة لذلك فالقادم سيكون الجزء الأكبر منه مخصصا لتلبية طلبات الأعضاء وأسرهم وأطفالهم.

وشدد نصر في تصريحات صحفية أن مراحل تطوير وتحديث النادي الاجتماعي والرياضي سيتم علي ٤ مراحل تبدأ المرحلة الأولي منها من اليوم بتحديث وتطوير ملاعب الخماسي وبعض ملاعب الاعضاء وبعض الحدائق الخاصة بالقطاع الاجتماعي وتحديث عدد من الطاولات والكراسي الخاصة بالأعضاء .