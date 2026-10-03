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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

القيادة بخزان شبه فارغ.. 5 مشكلات قد تواجه سيارتك بسبب تأجيل التزود ‏بالوقود

القيادة بخزان شبه فارغ
القيادة بخزان شبه فارغ
كريم عاطف

يؤجل بعض السائقين التزود بالوقود حتى تقترب كمية البنزين في الخزان من ‏النفاد، اعتمادا على المسافة التي يمكن قطعها بعد إضاءة لمبة الوقود، إلا أن تكرار ‏القيادة بمستوى وقود منخفض قد يضع منظومة التغذية في السيارة تحت ضغط ‏إضافي، ويزيد من احتمالات تعرض بعض مكوناتها للأعطال.‏

وتختلف التأثيرات من سيارة إلى أخرى، إلا أن أبرز المشكلات التي قد تنتج عن ‏القيادة بخزان شبه فارغ تشمل:‏

‏1- ارتفاع حرارة مضخة الوقود

توجد مضخة الوقود الكهربائية في كثير من السيارات الحديثة داخل الخزان، ‏ويساعد الوقود المحيط بها على تبريدها وتشحيم مكوناتها أثناء التشغيل، ومع ‏انخفاض مستوى الوقود بشكل كبير، قد تعمل المضخة في ظروف أكثر صعوبة ‏وترتفع درجة حرارتها، ومع تكرار هذه العادة يمكن أن يتراجع عمرها الافتراضي ‏وتزداد احتمالات تعرضها للعطل.‏

‏2- انسداد المصفاة وفلتر الوقود

قد تتجمع الرواسب والشوائب في قاع خزان الوقود، خصوصا في السيارات القديمة ‏أو التي لا تحصل على صيانة دورية، ومع انخفاض مستوى الوقود، تزداد ‏احتمالات وصول هذه الملوثات إلى مصفاة المضخة وفلتر الوقود، وهو ما قد يؤدي ‏إلى انسدادهما والتأثير على كفاءة تدفق الوقود إلى المحرك.‏

‏3- اضطراب وصول الوقود إلى المحرك

عندما يصبح مستوى الوقود منخفضا للغاية، يمكن أن يتأثر انتظام تدفقه داخل ‏منظومة التغذية، وقد يصل الهواء إلى خطوط الوقود في بعض الحالات، ما يؤدي ‏إلى اضطراب ضغط الوقود أو انقطاع التغذية بشكل مؤقت، وتصبح هذه المشكلة ‏أكثر حساسية في محركات الديزل التي تعتمد على أنظمة حقن عالية الضغط.‏

‏4- توقف المحرك أثناء القيادة

نفاد الوقود بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى توقف المحرك أثناء السير، وهو ما يمثل ‏خطرا أكبر عند القيادة على الطرق السريعة أو في أماكن مزدحمة، وقد تصبح ‏عملية توجيه السيارة أو الضغط على الفرامل أكثر صعوبة بحسب تصميم السيارة ‏وأنظمة المساعدة المتاحة بعد توقف المحرك.‏

‏5- الاعتماد الخاطئ على لمبة الوقود

لا تعني إضاءة لمبة الوقود أن جميع السيارات تستطيع قطع مسافة ثابتة قبل ‏التوقف، إذ يختلف المدى المتبقي وفقا لسعة الخزان، ومعدل استهلاك الوقود، ‏وطبيعة القيادة، وتصميم السيارة، لذلك فإن الاعتماد على أرقام ثابتة بعد ظهور ‏التحذير قد يؤدي إلى نفاد الوقود قبل الوصول إلى محطة الوقود.‏

ولهذا، يفضل عدم انتظار وصول الخزان إلى مستوياته الأخيرة، والحفاظ على ‏مستوى وقود لا يقل عن ربع الخزان قدر الإمكان، مع التزود بالوقود قبل الرحلات ‏الطويلة، خاصة عند القيادة لمسافات بعيدة أو على طرق تقل فيها محطات الوقود.‏

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القيادة بخزان شبه فارغ.. 5 مشكلات قد تواجه سيارتك بسبب تأجيل التزود ‏بالوقود

القيادة بخزان شبه فارغ
القيادة بخزان شبه فارغ
القيادة بخزان شبه فارغ

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