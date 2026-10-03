القيادة بخزان شبه فارغ.. 5 مشكلات قد تواجه سيارتك بسبب تأجيل التزود ‏بالوقود

يؤجل بعض السائقين التزود بالوقود حتى تقترب كمية البنزين في الخزان من النفاد، اعتمادا على المسافة التي يمكن قطعها بعد إضاءة لمبة الوقود، إلا أن تكرار القيادة بمستوى وقود منخفض قد يضع منظومة التغذية في السيارة تحت ضغط إضافي، ويزيد من احتمالات تعرض بعض مكوناتها للأعطال.
وتختلف التأثيرات من سيارة إلى أخرى، إلا أن أبرز المشكلات التي قد تنتج عن القيادة بخزان شبه فارغ تشمل:
1- ارتفاع حرارة مضخة الوقود
توجد مضخة الوقود الكهربائية في كثير من السيارات الحديثة داخل الخزان، ويساعد الوقود المحيط بها على تبريدها وتشحيم مكوناتها أثناء التشغيل، ومع انخفاض مستوى الوقود بشكل كبير، قد تعمل المضخة في ظروف أكثر صعوبة وترتفع درجة حرارتها، ومع تكرار هذه العادة يمكن أن يتراجع عمرها الافتراضي وتزداد احتمالات تعرضها للعطل.
2- انسداد المصفاة وفلتر الوقود
قد تتجمع الرواسب والشوائب في قاع خزان الوقود، خصوصا في السيارات القديمة أو التي لا تحصل على صيانة دورية، ومع انخفاض مستوى الوقود، تزداد احتمالات وصول هذه الملوثات إلى مصفاة المضخة وفلتر الوقود، وهو ما قد يؤدي إلى انسدادهما والتأثير على كفاءة تدفق الوقود إلى المحرك.
3- اضطراب وصول الوقود إلى المحرك
عندما يصبح مستوى الوقود منخفضا للغاية، يمكن أن يتأثر انتظام تدفقه داخل منظومة التغذية، وقد يصل الهواء إلى خطوط الوقود في بعض الحالات، ما يؤدي إلى اضطراب ضغط الوقود أو انقطاع التغذية بشكل مؤقت، وتصبح هذه المشكلة أكثر حساسية في محركات الديزل التي تعتمد على أنظمة حقن عالية الضغط.
4- توقف المحرك أثناء القيادة
نفاد الوقود بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى توقف المحرك أثناء السير، وهو ما يمثل خطرا أكبر عند القيادة على الطرق السريعة أو في أماكن مزدحمة، وقد تصبح عملية توجيه السيارة أو الضغط على الفرامل أكثر صعوبة بحسب تصميم السيارة وأنظمة المساعدة المتاحة بعد توقف المحرك.
5- الاعتماد الخاطئ على لمبة الوقود
لا تعني إضاءة لمبة الوقود أن جميع السيارات تستطيع قطع مسافة ثابتة قبل التوقف، إذ يختلف المدى المتبقي وفقا لسعة الخزان، ومعدل استهلاك الوقود، وطبيعة القيادة، وتصميم السيارة، لذلك فإن الاعتماد على أرقام ثابتة بعد ظهور التحذير قد يؤدي إلى نفاد الوقود قبل الوصول إلى محطة الوقود.
ولهذا، يفضل عدم انتظار وصول الخزان إلى مستوياته الأخيرة، والحفاظ على مستوى وقود لا يقل عن ربع الخزان قدر الإمكان، مع التزود بالوقود قبل الرحلات الطويلة، خاصة عند القيادة لمسافات بعيدة أو على طرق تقل فيها محطات الوقود.