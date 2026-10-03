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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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100 دولار بكام انهاردة؟.. سعر الأخضر اليوم السبت 3 أكتوبر 2026

سعر الدولار
سعر الدولار
عبد العزيز جمال

استقر سعر الدولار اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها المعلنة في عدد من البنوك.

وثبت سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع، كما سجل المستويات نفسها في بنك مصر، بينما بلغ في البنك المركزي المصري 52.25 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

وتحظى حركة سعر الدولار اليوم بمتابعة واسعة من جانب المواطنين والمستثمرين، ليس فقط لمعرفة قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه.


سعر الدولار رسميًا الآن

أسعار الدولار في البنوك 

جاءت أسعار الدولار المعلنة في عدد من البنوك المصرية على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

  • الشراء: 52.25 جنيه.
  • البيع: 52.39 جنيه.
    وبحسب سعر الشراء، فإن 100 دولار تعادل نحو 5250 جنيهًا

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

  • الشراء: 52.27 جنيه.
  • البيع: 52.37 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

  • الشراء: 52.27 جنيه.
  • البيع: 52.37 جنيه.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

  • الشراء: 52.27 جنيه.
  • البيع: 52.37 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

  • الشراء: 52.27 جنيه.
  • البيع: 52.37 جنيه.

سعر الدولار في بنك البركة

  • الشراء: 52.25 جنيه.
  • البيع: 52.35 جنيه.

سعر الدولار في المصرف المتحد

  • الشراء: 52.27 جنيه.
  • البيع: 52.37 جنيه.
    سعر الدولار اليوم الاثنين

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

  • الشراء: 52.23 جنيه.
  • البيع: 52.33 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

  • الشراء: 52.27 جنيه.
  • البيع: 52.37 جنيه.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

  • الشراء: 52.27 جنيه.
  • البيع: 52.37 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

  • الشراء: 52.27 جنيه.
  • البيع: 52.37 جنيه.

ويعكس استقرار سعر الدولار اليوم عند هذه المستويات استمرار تداول العملة الأمريكية ضمن نطاقات سعرية متقاربة في البنوك، مع اختلافات محدودة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

وتظل أسعار الدولار قابلة للتغير وفقًا لحركة سوق الصرف والقرارات المصرفية والتطورات الاقتصادية، ولذلك يحرص المتعاملون على متابعة الأسعار المعلنة بصورة مستمرة عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع العملة.

الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 55.07 مليار دولار

وفي سياق المؤشرات المرتبطة بالنقد الأجنبي، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026.

وبذلك بلغت الزيادة في الاحتياطي الأجنبي نحو 1.93 مليار دولار خلال شهر واحد.

سعر الدولار

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 47.3 مليار دولار

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث سجلت نموًا خلال السنة المالية 2025/2026 مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وبلغت نسبة الزيادة نحو 29.6%، بما يعكس نمو تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

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