توم كروز يواصل جولته العالمية لـ«Digger».. ويكشف تفاصيل جديدة عن الفيلم من كوريا

يواصل فيلم Digger بطولة النجم العالمي توم كروز والمخرج أليخاندرو جونزاليس إينياريتو عروضه حاليًا في دور السينما المصرية، بالتزامن مع الجولة الترويجية العالمية للعمل، التي شهدت مؤخرًا زيارة كروز إلى كوريا الجنوبية للترويج للفيلم والحديث عن تجربته الجديدة.

وخلال وجوده في سيول، تحدث توم كروز عن شخصية Digger Rockwell التي يقدمها ضمن أحداث الفيلم، موضحًا أن أكثر ما جذبه إلى العمل كان التعاون مع أليخاندرو جونزاليس إينياريتو، إلى جانب طبيعة الشخصية التي وصفها بأنها مختلفة تمامًا عن أي شخصية سبق له تقديمها أو قرأ عنها من قبل.

وأشار كروز إلى أن اهتمامه بالفيلم لم يرتبط فقط بالعالم الذي تدور فيه الأحداث، وإنما بما يتناوله من جوانب في الطبيعة البشرية، موضحًا أنه يفضل الأعمال التي تمنح الجمهور فرصة للتفاعل مع الشخصيات ورؤية جوانب من حياته وتجاربه داخل القصة.

وكشف النجم العالمي عن خضوعه لتدريبات خاصة قبل التصوير، ركزت على الحركة والأداء الجسدي، لافتًا إلى أن أحد مشاهد الفيلم تضمن تقديم مونولوج طويل استمر نحو 10 دقائق في لقطة واحدة، وهو ما تطلب منه تحضيرًا خاصًا للتعامل مع جسده وأدائه باعتبارهما جزءًا أساسيًا من التعبير عن الشخصية.

وتزامنت زيارة كروز إلى كوريا الجنوبية مع غياب المخرج أليخاندرو جونزاليس إينياريتو عن الفعاليات التي كان مقررًا أن يشارك فيها، بعدما تعذر وصوله إلى سيول في الموعد المحدد بسبب ظروف طارئة مرتبطة بالسفر، ووجه رسالة إلى الجمهور الكوري أعرب خلالها عن أسفه لعدم تمكنه من الحضور.

وتعد زيارة توم كروز الأخيرة إلى كوريا الجنوبية الثالثة عشرة له، في رقم وصفته وسائل الإعلام الكورية بأنه قياسي بين نجوم هوليوود، ليواصل بعدها جولته العالمية بالتزامن مع طرح Digger في عدد من الأسواق.

ويجمع الفيلم للمرة الأولى بين توم كروز وأليخاندرو جونزاليس إينياريتو، كما يمثل عودة كروز للتعاون مع وارنر براذرز ضمن الشراكة التي أُعلن عنها بينهما في 2024 لإنتاج وتطوير مجموعة من الأفلام السينمائية.

ويشارك في بطولة Digger إلى جانب توم كروز كل من ريز أحمد، وساندرا هولر، ومايكل ستولبارج، وجيسي بليمنز، وصوفي وايلد، وإيما دارسي، فيما يتولى توزيعه في مصر United Motion Pictures.