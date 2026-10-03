قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: إثيوبيا عايزة تبني قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.. ومصر ترفض ولن تسمح
حضن أبوي.. محمد صلاح يحتفل بلحظة دافئة مع نجله ليل
مرفوض.. أحمد موسى: إسرائيل وإثيوبيا عايزين ياخدوا جزء من الصومال لإنشاء ميناء على البحر الأحمر
أحمد موسى: مصر وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع إريتريا.. وتدعم السودان دولة واحدة دون تقسيم
لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 3 أكتوبر في محطات الوقود
ضبط عامل ادعى العثور على مقبرة أثرية في أسوان
الجيش اليمني: تحييد 700 حوثي وتدمير 170 آلية خلال 257 عملية
الرئيس السيسي في قمة "النيباد": التنمية الحقيقية تصنع بإرادة أفريقية وموارد ذاتية
ضبط المتهم بمحاولة سرقة أسلاك كاميرات المراقبة من أعلى كوبري مشاة بالسلام
أحمد موسى: العلمين الجديدة نموذج للتنمية ومدينة سياحية تكنولوجية تعمل طوال العام
أحمد موسى: مصر تتحدث دائما عن التنمية ونساعد الأشقاء في أفريقيا
أحمد موسى: الرئيس السيسي يتحدث بلغة السلام وتغليب الحلول السلمية للنزاعات في أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

توم كروز يواصل جولته العالمية لـ«Digger».. ويكشف تفاصيل جديدة عن الفيلم من كوريا

توم كروز
توم كروز
تقى الجيزاوي

يواصل فيلم Digger بطولة النجم العالمي توم كروز والمخرج أليخاندرو جونزاليس إينياريتو عروضه حاليًا في دور السينما المصرية، بالتزامن مع الجولة الترويجية العالمية للعمل، التي شهدت مؤخرًا زيارة كروز إلى كوريا الجنوبية للترويج للفيلم والحديث عن تجربته الجديدة.

وخلال وجوده في سيول، تحدث توم كروز عن شخصية Digger Rockwell التي يقدمها ضمن أحداث الفيلم، موضحًا أن أكثر ما جذبه إلى العمل كان التعاون مع أليخاندرو جونزاليس إينياريتو، إلى جانب طبيعة الشخصية التي وصفها بأنها مختلفة تمامًا عن أي شخصية سبق له تقديمها أو قرأ عنها من قبل.

وأشار كروز إلى أن اهتمامه بالفيلم لم يرتبط فقط بالعالم الذي تدور فيه الأحداث، وإنما بما يتناوله من جوانب في الطبيعة البشرية، موضحًا أنه يفضل الأعمال التي تمنح الجمهور فرصة للتفاعل مع الشخصيات ورؤية جوانب من حياته وتجاربه داخل القصة.

وكشف النجم العالمي عن خضوعه لتدريبات خاصة قبل التصوير، ركزت على الحركة والأداء الجسدي، لافتًا إلى أن أحد مشاهد الفيلم تضمن تقديم مونولوج طويل استمر نحو 10 دقائق في لقطة واحدة، وهو ما تطلب منه تحضيرًا خاصًا للتعامل مع جسده وأدائه باعتبارهما جزءًا أساسيًا من التعبير عن الشخصية.

وتزامنت زيارة كروز إلى كوريا الجنوبية مع غياب المخرج أليخاندرو جونزاليس إينياريتو عن الفعاليات التي كان مقررًا أن يشارك فيها، بعدما تعذر وصوله إلى سيول في الموعد المحدد بسبب ظروف طارئة مرتبطة بالسفر، ووجه رسالة إلى الجمهور الكوري أعرب خلالها عن أسفه لعدم تمكنه من الحضور.

وتعد زيارة توم كروز الأخيرة إلى كوريا الجنوبية الثالثة عشرة له، في رقم وصفته وسائل الإعلام الكورية بأنه قياسي بين نجوم هوليوود، ليواصل بعدها جولته العالمية بالتزامن مع طرح Digger في عدد من الأسواق.

ويجمع الفيلم للمرة الأولى بين توم كروز وأليخاندرو جونزاليس إينياريتو، كما يمثل عودة كروز للتعاون مع وارنر براذرز ضمن الشراكة التي أُعلن عنها بينهما في 2024 لإنتاج وتطوير مجموعة من الأفلام السينمائية.

ويشارك في بطولة Digger إلى جانب توم كروز كل من ريز أحمد، وساندرا هولر، ومايكل ستولبارج، وجيسي بليمنز، وصوفي وايلد، وإيما دارسي، فيما يتولى توزيعه في مصر United Motion Pictures.

Digger توم كروز المخرج أليخاندرو جونزاليس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

أفشة

35 مليون جنيه سنويًا لتجديد عقد أفشة مع الأهلي

كارثة صحية.. تفقد الهاتف مباشرة بعد الاستيقاظ يؤثر على صحتك

كارثة صحية.. أطباء يحذرون من عادة شائعة بعد الاستيقاظ مباشرة

رضا سليم

الأهلي يوافق على فسخ عقد رضا سليم ورحيله في يناير | خاص

أسعار البيض

بعد تحركات وزارة الزراعة.. مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت

ترشيحاتنا

تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية

فرنسا تتعهد بتعزيز دعمها لمكافحة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية

إندونيسيا

إندونيسيا ومجموعة العشرين ترفضان استخدام الغذاء أداة للضغط الجيوسياسي

اتهام إيرانيين اثنين بالتخطيط لتفجير يستهدف الجالية اليهودية

اتهام إيرانيين اثنين بالتخطيط لتفجير يستهدف الجالية اليهودية في مانشستر

بالصور

تلف الكبد وتشنجات .. احترس القرنفل يسبب أضرار خطيرة في هذه الحالات

القرنفل
القرنفل
القرنفل

أعراض زيادة أملاح الصوديوم في الجسم

زيادة الأملاح
زيادة الأملاح
زيادة الأملاح

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟
بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟
بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

القيادة بخزان شبه فارغ.. 5 مشكلات قد تواجه سيارتك بسبب تأجيل التزود ‏بالوقود

القيادة بخزان شبه فارغ
القيادة بخزان شبه فارغ
القيادة بخزان شبه فارغ

فيديو

الفريق عبد المنعم واصل

الفريق عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث الميداني في نصر أكتوبر| بروفايل

فيديو

بيكسر الزجاج.. فيديو لشاب يرشق الحافلات والسيارات بالحجارة ويثير ذعر الركاب

الفريق عبدرب النبى حافظ

الفريق عبد رب النبي حافظ.. بطولات قائد الفرقة 16 في ملحمة العبور وقاهر شارون

اللواء أحمد حمدي

اللواء أحمد حمدي.. مهندس العبور وبطل الكباري في حرب أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد