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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تلف الكبد وتشنجات .. احترس القرنفل يسبب أضرار خطيرة في هذه الحالات

القرنفل
القرنفل
اسماء محمد

يعد القرنفل من التوابل الشائعة التي تستخدم في الطعام والمشروبات، ويحتوي على مركب الأوجينول الذي يرتبط بعدد من التأثيرات الصحية وتكون الكميات الصغيرة من القرنفل المستخدمة كتوابل آمنة عادة، لكن الإفراط في تناوله أو استخدام زيت القرنفل بجرعات مرتفعة قد يسبب بعض الأضرار والمخاطر الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع WebMD نعرض لكم أبرز أضرار الإكثار من القرنفل.

انخفاض سكر الدم

قد يساهم الأوجينول الموجود في القرنفل في خفض مستوى السكر في الدم، ولذلك فإن تناول كميات كبيرة من القرنفل قد يؤدي إلى انخفاض السكر بدرجة غير آمنة، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالسكري أو الذين يتناولون أدوية لخفض مستوى السكر.

السكري

زيادة خطر النزيف

قد يؤثر الأوجينول في عملية تجلط الدم ويبطئ تخثره، ولذلك قد يؤدي الإفراط في استخدام القرنفل أو زيت القرنفل إلى زيادة خطر النزيف، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف أو يتناولون أدوية مميعة للدم مثل الوارفارين. 

التأثيرات السامة لزيت القرنفل

يحتوي زيت القرنفل على تركيز أعلى بكثير من الأوجينول مقارنة بالقرنفل الكامل أو المطحون ويمكن أن يؤدي ابتلاع زيت القرنفل النقي إلى مشاكل خطيرة، وقد تشمل الدوخة وأعراض التسمم، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي إلى الغيبوبة.

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الإضرار بالكبد

تناول كميات كبيرة من زيت القرنفل يمكن أن يكون ساما للكبد وتشمل علامات إصابة الكبد ظهور اصفرار الجلد أو بياض العينين، وقد تظهر هذه الأعراض بعد تناول الزيت بفترة قصيرة ويكون الأطفال أكثر عرضة لخطر الإصابة بتلف الكبد عند ابتلاع زيت القرنفل. 

التشنجات وفقدان الوعي

يمكن أن يؤدي ابتلاع كميات كبيرة من زيت القرنفل إلى تأثيرات عصبية خطيرة، منها التشنجات وانخفاض مستوى الوعي والغيبوبة وقد تم تسجيل حالات شديدة من التسمم بعد تناول كميات كبيرة من زيت القرنفل.

تهيج الفم واللثة

قد يسبب استخدام زيت القرنفل داخل الفم تهيج الأغشية واللثة، كما يمكن أن يؤدي إلى تلف اللثة عند استخدامه بشكل غير مناسب أو بتركيزات مرتفعة. 

مشاكل الفم

الحساسية وتهيج الجلد

يمكن أن يسبب زيت القرنفل تهيج الجلد أو الشعور بالحرقان لدى بعض الأشخاص، كما قد تحدث تفاعلات تحسسية تجاه الأوجينول لدى البعض.

القرنفل أثناء الحمل والرضاعة

لا توجد معلومات موثوقة كافية حول أمان تناول كميات كبيرة من القرنفل أثناء الحمل أو الرضاعة، لذلك يوصى بالالتزام بالكميات الموجودة في الطعام وعدم استخدام كميات علاجية أو مكملات القرنفل دون استشارة الطبيب.

المرأة الحامل

القرنفل للأطفال

يعد زيت القرنفل أكثر خطورة على الأطفال، إذ يمكن حتى للكميات الصغيرة التي يتم ابتلاعها أن تسبب آثارا خطيرة مثل التشنجات وتلف الكبد واضطراب توازن السوائل في الجسم.

القرنفل أضرار القرنفل زيت القرنفل الأطفال تليف الكبد التشنجات

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تلف الكبد وتشنجات .. احترس القرنفل يسبب أضرار خطيرة في هذه الحالات

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