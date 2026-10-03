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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية: تصدرنا المركز الأول بمبادرة "100 مليون صحة"

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
أ ش أ

صرح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بأن المحافظة تصدرت المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في تقديم الخدمات الطبية بمبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصري بمبادرة «100 يوم صحة».

وأكد المهندس حازم الأشموني - في تصريح اليوم السبت - أن مبادرة «100 يوم صحة» تمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تقديم خدمات طبية شاملة لكافة فئات المجتمع، لتعزيز الوعي الصحي، ومكافحة الأمراض المزمنة والوراثية من خلال الفحص المبكر في مراحله الأولى مشيدا بالجهود المكثفة التي تبذلها الفرق الطبية المشاركة بمبادرة «100 يوم صحة» بصحة الشرقية.

كما أكد المحافظ أن تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة سيظل أولوية، من خلال دعم وحدات الرعاية الأولية، ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، بما يسهم في تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، ويعزز حصول المواطنين على رعاية صحية متكاملة تليق بهم.

من جانبه أشار الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بكافة الإدارات الصحية المشاركة بمبادرة «100 يوم صحة» قدمت الخدمات الطبية والعلاجية بمبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية لـ(427 ألفًا و313) سيدة، وذلك بزيادة (195 ألفًا و549 ) سيدة عن العدد المستهدف خلال المبادرة، وهو (231 ألفًا و764 ) سيدة خلال الأيام الخمسين الأولى للمبادرة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مبادرة دعم صحة المرأة المصرية تستهدف السيدات بدءًا من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكري وضغط الدم وقياس مؤشر كتلة الجسم، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنين، وخدمات التوعية والتثقيف الصحي.

وتابع وكيل وزارة الصحة قوله أن العلاج والمتابعة مجانًا طوال فترة المبادرة بجميع منافذ تقديم الخدمة بالمحافظة، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال الفحوصات أو تلقي العلاج إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

وفي السياق، تمكنت مديرية التموين بالشرقية من ضبط 17 طنا مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية خلال الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية.

جاءت تلك الحملات -حسب بيان عن المحافظة اليوم/السبت/- بناء على توجيهات محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني على المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بضرورة تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها، مشدداً بعدم السماح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت مخالفته.

وتابع البيان أن حملات مكبرة تم شنها على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة، وأسفرت عن تم ضبط صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن المستوردة، بمركز الإبراهيمية لحيازته (5 أطنان و500 كيلو جرام ) من الدواجن منتهية الصلاحية، وقيامه بإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة مع تغيير تواريخ الإنتاج والصلاحية، واستخدام علامات تجارية تخص الغير، تمهيدًا لطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات والعبوات المستخدمة في إعادة التعبئة.

كما تم ضبط سيارة محملة بـ(225) شيكارة دقيق بلدي استخراج (87.5٪) بإجمالي (11 طنًا و225 كيلو جراما)، بعد تجميعها من المخابز البلدية بقصد الاتجار بها في السوق السوداء، وتم التحفظ على السيارة والدقيق المضبوط وتسليم الدقيق إلى مستودع دقيق أبو كبير.

محافظ الشرقية المحافظة المركز الأول الخدمات الطبية 100 يوم صحة»

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