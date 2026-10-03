يوسف الحسيني: وزارة الداخلية الأسرع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي

أشاد الإعلامي يوسف الحسيني، بالاستجابة السريعة من وزارة الداخلية للتوجيهات الرئاسية الخاصة بالتخفيف عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم في الخدمات الحكومية.

وأوضح الحسيني، عبر برنامجه «مساء جديد»، المذاع على قناة «المحور»، أن الحكومة تعاملت بجدية مع توجيهات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن أسرع وزارة في الاستجابة كانت وزارة الداخلية المصرية"، ومؤكداً أن هذا هو الواقع طول الوقت ودون أي مجاملة.

وأوضح أنه فور عرض الاجتماع الرئاسي، أصدرت وزارة الداخلية قرارات جديدة تم تعميمها على كافة إدارات المرور في الـ 27 محافظة، تقضي بإلغاء إجبار المواطنين على شراء مستلزمات مثل (المثلث، طفاية الحريق، وشنطة الإسعافات) عند تجديد رخصة السيارة طالما أنها متوفرة لديهم.

وأكد يوسف الحسيني أن هذا القرار يُعد تخفيفاً حقيقياً وملموساً على المواطنين، لافتًا إلى أن هذا يوفر مبالغ مالية تتراوح تقريباً بين 1500 و2000 جنيه في ظل زيادات الأسعار الحالية.