ده بيحصل في مصر.. يوسف الحسيني: أي مستثمر محلي أو أجنبي عايز تسهيل الإجراءات لبدء الاستثمار

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين.

وقال يوسف الحسيني في برنامجه " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور "، :" الرئيس السيسي أكد التزام الدولة المصرية بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الاعمال في مجال التعدين داخل مصر ".

وتابع يوسف الحسيني :" أي مستثمر محلي أو أجنبي عايز تسهيل الإجراءات لبدء الاستثمار وده بيحصل في مصر".

وأكمل يوسف الحسيني :" أي مستثمر عايز يعرف الالتزامات المالية والقانونية قبل بدء الاستثمار في مجال التعدين داخل مصر ".

ولفت يوسف الحسيني:" المستثمر في قطاع التعدين عايز سهولة ويسر في إدخال المعدات الخاصة به من الخارج ".