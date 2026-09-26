يوسف الحسيني: النبرة المصرية ترفض سياسات الأمر الواقع والدبلوماسية لا تعني الضعف

قال الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «مساء جديد»، إن الموقف المصري تجاه التطورات الإقليمية يقوم على رفض سياسات الأمر الواقع، مع استمرار الاعتماد على المسار الدبلوماسي، مؤكدًا أن اتباع هذا النهج لا يعني ضعف الدولة أو تراجع قدرتها على حماية مصالحها.

وأوضح الحسيني أن الموقف المصري، وفق ما عرضه في حديثه، يتسم بنبرة هادئة لا تقوم على التصعيد أو استعراض القوة، وإنما تركز على رفض فرض سياسات الأمر الواقع.

وقال إن هذه النبرة ظهرت في مواقف وتصريحات مصرية سابقة، مشيرًا إلى حديث الدكتور هاني سويلم، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الأمم المتحدة، وكذلك تصريحات وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي خلال لقاءات إعلامية سابقة.

وأكد يوسف الحسيني أن اللجوء إلى الدبلوماسية والصبر في التعامل مع الأزمات لا ينبغي تفسيره باعتباره ضعفًا، قائلًا إن مصر دولة تمتلك قدرات عسكرية كبيرة إلى جانب أدواتها السياسية والدبلوماسية .

وأضاف: «لا تظن إن الحلم والصبر والمشي أو السير في طريق الدبلوماسية يعني ضعفًا».

وأشار الحسيني إلى القدرات العسكرية المصرية، قائلًا إن مصر لديها واحد من أقوى الجيوش على مستوى العالم، وتحدث عن تصنيف الجيش المصري ضمن الجيوش القوية عالميًا، دون أن يربط ذلك بالتوجه نحو التصعيد العسكري.

وأوضح أن امتلاك القوة، من وجهة نظره، يتزامن مع استمرار التحرك الدبلوماسي في التعامل مع الملفات الإقليمية.

وأكد أن الموقف المصري، يجمع بين التحرك الدبلوماسي ورفض فرض الأمر الواقع، مع الإشارة إلى ما تمتلكه الدولة من قدرات عسكرية، في إطار التعامل مع التطورات المتسارعة في المنطقة.