أحمد موسى ناعيا المستشار أحمد الزند: وقف شامخا صلبا في وجه تنظيم الإخوان الإرهابي

نعى الإعلامي أحمد موسى، المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حالة حزن شديدة على رحيل المستشار أحمد الزند ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أنا من أكتر الناس اللي اجرت لقاءات مع المستشار أحمد الزند وأعلم جيدا أنه الفترة الأخيرة في حياة أحمد الزند كان هناك تواصل واطمئنان على حالة أحمد الزند من الدولة المصرية ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" المستشار احمد الزند وقف شامخا صلبا قويا امام تنظمي الإخوان الإرهابي بالكامل ولم يتراجع خطوة واحدة وهددوه بالقتل والاغتيال والإقصاء ولم ينجحوا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" لما الجاسوس مرسي أطلق الإعلان الدستوري وقف المستشار أحمد الزند أمامه ورفض هذا الإعلان ".