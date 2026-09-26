لافروف: أوروبا تعرقل محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.. وموسكو مستعدة للمساهمة في استقرار الخليج

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الدول الأوروبية بـ«بذل كل ما في وسعها» لعرقلة المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وذلك في كلمة ألقاها، اليوم السبت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد وقت قصير من لقائه نظيره الألماني يوهان فاديفول.

وقال لافروف - خلال كلمته - إن «أوروبا تفعل كل ما في وسعها لإحباط محادثات السلام التي تهتم بها إدارة (دونالد) ترامب»، في إشارة إلى الجهود الأمريكية والجولات المختلفة من المحادثات التي عقدتها واشنطن مع الحكومتين الروسية والأوكرانية، بقيادة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، ومستشار ترامب ستيف ويتكوف.

وأضاف لافروف أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022، ستدخل عامها الخامس في فبراير المقبل.

وفي سياق آخر، قال لافروف إن موسكو يمكنها المساهمة في تحقيق الاستقرار في مضيق هرمز ومنطقة الخليج الأوسع، داعيا إلى تعزيز الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران، وإقامة «بنية إقليمية مستقرة».

وأضاف: « أن روسيا، تقف إلى جانب دول مسئولة أخرى، على استعداد للمساهمة بشكل بناء في تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية».