القلاوي حكماً لمباراة المغرب وتونس في تصفيات شمال أفريقيا تحت 20 عاماً

قررت لجنة الحكام باتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، تعيين الثنائي المصري الدولي حمادة القلاوي حكماً للساحة ومحمد مجدي سليمان مساعداً ثانياً في لقاء المغرب وتونس، في الجولة الثانية من تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً.

ويتكون طاقم تحكيم اللقاء من: حمادة القلاوي حكماً للساحة، ويعاونه كل من: ياسين ورد بن سالمة مساعداً أول، ومحمد مجدي سليمان مساعداً ثانياً، والليبي عبدالباسط الشهوب حكماً رابعاً، بينما يراقب الحكام، الجزائري جمال حيمودي.

ومن المقرر إقامة اللقاء، في الثامنة مساء غد، الأحد، على إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.