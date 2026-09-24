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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم في تصفيات شمال إفريقيا

منتخب الشباب
منتخب الشباب
رباب الهواري

يستهل منتخب مصر للشباب مشواره في منافسات تصفيات اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، بمواجهة قوية أمام منتخب ليبيا، مساء اليوم الخميس، في افتتاح مشوار الفراعنة بالبطولة.

وتقام منافسات تصفيات شمال إفريقيا في ضيافة مصر، خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري وحتى 6 أكتوبر المقبل، وسط مشاركة خمسة منتخبات تسعى لحجز مقاعدها في بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب.

مصر تواجه ليبيا في افتتاح التصفيات

يخوض منتخب مصر للشباب مواجهة ليبيا في الجولة الأولى من منافسات تصفيات اتحاد شمال إفريقيا، حيث يسعى الفراعنة إلى تحقيق بداية قوية وحصد النقاط الثلاث في مستهل مشوارهم بالبطولة.

وتقام المباراة على ملعب هيئة قناة السويس، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، في ظل رغبة المنتخب المصري في استغلال إقامة التصفيات على أرضه لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في باقي المنافسات.

وتضم تصفيات اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا منتخبات مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، حيث تخوض المنتخبات مواجهات قوية خلال فترة التصفيات لحسم المتأهلين إلى البطولة القارية.

موعد مباراة مصر وليبيا اليوم

من المقرر أن تقام مباراة مصر وليبيا للشباب اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، باعتبارها ضربة البداية لمنتخب مصر في التصفيات، خاصة مع إقامة المنافسات على الأراضي المصرية.

القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت مباراة مصر وليبيا اليوم في تصفيات اتحاد شمال إفريقيا، ليتمكن الجمهور المصري من متابعة ضربة بداية الفراعنة في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا.

ويأمل منتخب مصر في تحقيق الانتصار وحصد أول ثلاث نقاط، قبل استكمال مواجهاته أمام باقي المنتخبات المشاركة في التصفيات خلال الأيام المقبلة.

منتخب الشباب منتخب ليبيا اخبار الرياضة منتخب مصر

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