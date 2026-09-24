موعد والقناة الناقلة لمباراة البرتغال وويلز اليوم في دوري الأمم الأوروبية

يستعد منتخب البرتغال ، بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، لخوض مباراة ضد خصمه ويلز مساء يوم الخميس، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية نسخة 2027.

ويستضيف ملعب "جوزيه ألفالادي" مباراة منتخبي البرتغال وويلز، والتي تأتي في خضم منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دورى الأمم الأوروبية ، المجموعة الرابعة.

وتقع البرتغال مع ويلز في المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا كل من النرويج والدنمارك.



وتعد تلك المباراة هي الأولى للمدرب خورخي جيسوس مع منتخب البرتغال والذى تولى مسؤولية كتيبة كريستيانو رونالدو بعد كأس العالم عقب رحيل روبرتو مارتينيز.

موعد مباراة البرتغال وويلز اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وويلز اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تذاع المباراة عبر قناة bein sports hd3.