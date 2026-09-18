استدعاء كريستيانو رونالدو لقائمة منتخب البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استدعاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة مع منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولي في شهري سبتمبر وأكتوبر، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويأتي استدعاء رونالدو لتمثيل منتخب بلاده، في إطار استعدادات البرتغال لخوض مبارياتها خلال فترة التوقف الدولي، وسط اهتمام جماهيري كبير بمشاركة قائد المنتخب البرتغالي في الاستحقاقات المقبلة.

ولا يزال مستقبل رونالدو مع النصر محل اهتمام، في ظل استمرار المهاجم البرتغالي، البالغ من العمر 41 عامًا، في خوض أحد الفصول الأخيرة من مسيرته الكروية.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير 2023، ومنذ ذلك الحين أصبح قائدًا للفريق وأحد أبرز نجومه، كما تحول إلى أحد أهم الأسماء المرتبطة بمشروع الدوري السعودي للمحترفين.