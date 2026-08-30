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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يتفوق على كريستيانو بصناعة الأهداف .. والدون يحافظ على أفضلية التهديف

ميسي وكريستيانو
ميسي وكريستيانو
عبدالله هشام

واصل ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وانتر ميامي تفوقه على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي على مستوى عدد صناعة الأهداف.

وسجل ليونيل ميسي سوبر هاتريك في مباراة إنتر ميامي ضد مونتريال ضمن منافسات الدوري الأمريكي بجانب نجاح البرغوث في صناعة هدف للويس سواريز.

وتفوق ميسي خلال 1171 مباراة لعبها على كريستيانو رونالدو من حيث صناعة الأهداف برصيد 421 تمريرة حاسمة فيما سجل الدون 261 تمريرة حاسمة.

ورغم تفوق ميسي في عدد التمريرات الحاسمة إلا أن كريستيانو رونالدو يحافظ على كونه الهداف الذي لا يقهر برصيد 978 هدف خلال 1333 مباراة لعبها.

وجاءت المقارنة بين ميسي ورونالدو كالتالي: 

 ليونيل ميسي

لعب 1171 مباراة
سجل 927 هدفًا
قدم 421 تمريرة حاسمة

كريستيانو رونالدو

لعب 1333 مباراة
سجل 978 هدفًا
قدم 261 تمريرة حاسمة

أهداف إنتر ميامي أمام مونتريال

بداية الحفلة التهديفية كانت عند كاسيميرو حيث نجح في تسجيل أول أهداف إنتر ميامي في الدقيقة 20 بضربة رأس مستغلا ركلة ركنية نفذها تيلاسكو سيجوفيا.

وتعادل مونتريال في الدقيقة 37 عن طريق فابيان هيربرز قبل أن يتدخل ميسي ويعيد التقدم من جديد لإنتر ميامي في الدقيقة 40 من ركلة حرة

وعاد ميسي وسجل الهدف الثالث للفريق الأمريكي والثاني شخصيا في الدقيقة 52 وبعدها صنع الهدف الرابع للويس سواريز في الدقيقة 80 من عمر المباراة

وأضاف ميسي “ الهاتريك” والهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 83 وسجل ألكسندر شو، الهدف السادس لإنتر ميامي في الدقيقة 89 من عمر المباراة

قبل أن يسجل ميسي هدف سابع لإنتر ميامي وسوبر هاتريك شخصي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة حرة، ليرتفع رصيد إنتر ميامي للنقطة 42 جمعها من 22 مباراة.

ليونيل ميسي الأرجنتين كريستيانو رونالدو النصر السعودي ميسي

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