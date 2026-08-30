إسرائيل تتفاخر بتجويع الأسرى.. اقتحام أقسام الأسيرات الفلسطينيات وتشديد ظروف اعتقالهن

أظهر مقطع فيديو اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، أقسام الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال، فيما تفاخر بالإجراءات التي اتخذها لتشديد ظروف اعتقال الأسرى والأسيرات وتقليص حقوقهم إلى أدنى مستوى.

وظهرت إحدى الأسيرات في المقطع وهي تتحدث عن أوضاع الاحتجاز، مؤكدة استمرار اقتحام أقسام الأسيرات ليلاً ونهاراً، دون مراعاة لخصوصيتهن.

وقالت الأسيرة إن إدارة السجون تحرمهن من حقوق أساسية، من بينها عدم توفير مياه صالحة للاستخدام، وحرمانهن من الاستحمام لعدة أيام، إضافة إلى عدم حصول الأسيرات المريضات على الرعاية الصحية اللازمة، ونقص المستلزمات الشخصية الأساسية.

وفي المقابل، ظهر بن جفير أمام الكاميرات متباهياً بالإجراءات التي اتخذها بحق الأسرى الفلسطينيين، قائلاً إنه «المسؤول الأول عن تقليص الظروف المعيشية للأسرى الفلسطينيين إلى أدنى المستويات الممكنة».

وأضاف أنه «ألغى التسهيلات وضغط على ظروف الاعتقال لتصبح في الحد الأدنى»، في وقت رفض فيه الاستجابة لمطالب الأسيرات المتعلقة بتحسين ظروف احتجازهن.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة تصعيدية تنتهجها ما تسمى وزارة الأمن القومي وإدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، منذ تولي بن جفير منصبه أواخر عام 2022.

وبحسب المادة، شملت الإجراءات تقليص كميات الطعام والمياه، وإلغاء الزيارات، والحرمان من العلاج، واقتحام الأقسام باستخدام الكلاب والغاز، إلى جانب التفتيش العاري والعزل الانفرادي.

وتقول مؤسسات حقوقية وقوى معنية بشؤون الأسرى إن تحويل قضية الأسرى والأسيرات إلى أداة للمزايدات السياسية يخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى والمعتقلين، داعية إلى تدخل دولي لحمايتهم من العقاب الجماعي والتنكيل.