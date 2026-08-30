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كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود

الاهلي
الاهلي
علا محمد

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر قناة "الحياة" عن معلومات جديدة تتعلق بأسباب تقدم نادي زد بشكوى رسمية ضد طاقم تحكيم مباراته أمام الأهلي في الدوري.

وقال شحاتة إن المعلومة التي وصلته تفيد بوقوع لقطة مثيرة للجدل خلال المباراة، كان بطلها لاعب الأهلي علي محمود الذي كان يملك إنذاراً سابقاً.

وأضاف: "في كرة حصلت مع علي محمود، دخل في التحام قوي جداً مع لاعب من زد وكان يستحق الإنذار الثاني وبالتالي الطرد بالكارت الأحمر. لكن الكرة عدت، والجهاز الطبي للأهلي دخل لعلاج لاعب زد".

وتابع شحاتة: "وفقاً للمعلومة اللي وصلتلي حصل حوار بين حكم المباراة محمد معروف والجهاز الفني للأهلي بقيادة وائل جمعة. محمد معروف قال لوائل جمعة: اخرجوا علي محمود، علي محمود كان عنده إنذار وأنا مش هعرف أحميه تاني".

واعتبر الإعلامي أن هذه الواقعة في حال صحتها "خطيرة جداً"، موضحاً: "معنى الكلام إن الحكم بيقول للجهاز الفني طلعوا اللاعب من الملعب عشان أنا مش هقدر أحميه من الحصول على إنذار تاني".

واشار شحاتة إلى أن مسؤولي نادي زد علموا بالواقعة، وهو ما كان من الأسباب التي دفعتهم للتقدم بشكوى للجهات المسؤولة عن التحكيم في اتحاد الكرة المصري.

واختتم تصريحاته قائلاً: "طبعاً واقعة مؤسفة جداً مينفعش تصدر من حكم دولي".

الإعلامي كريم حسن كريم حسن قناة الحياة زد شكوى الأهلي طاقم تحكيم في الدوري

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