الأهلي يجهز مفاجأة سارة لأشرف بن شرقي بعد تألقه

يستعد مسؤولو النادي الأهلي لفتح ملف تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال أقرب فترة توقف دولي، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

الأهلي يناقش تجديد عقد بن شرقي

ويأتي قرار الأهلي بمناقشة تجديد عقد بن شرقي بعد تألقه اللافت وظهوره بشكل مؤثر مع الفريق، حيث نجح اللاعب في تقديم مستويات مميزة منذ عودته للمشاركة، ليؤكد قدرته على صناعة الفارق ودعم الخط الهجومي للمارد الأحمر.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات من جانب إدارة الأهلي لبدء المفاوضات مع اللاعب ومناقشة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد، سواء من الناحية المالية أو مدة التعاقد، على أن يتم استغلال فترة التوقف الدولي لعقد جلسات مع اللاعب ووكيله.

بن شرقي مكسب كبير للأهلي

وترى إدارة الأهلي أن استمرار أشرف بن شرقي يمثل إضافة مهمة للفريق، خاصة في ظل خبراته الكبيرة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، بجانب انسجامه المتزايد مع زملائه.

ويأمل مسؤولو القلعة الحمراء في حسم ملف التجديد مبكرًا، وتوفير أكبر قدر من الاستقرار للاعب، خاصة مع المستويات التي يقدمها حاليًا والتي جعلته أحد العناصر البارزة في تشكيل الفريق.

موعد مباراة الأهلي وسموحة القادمة بالدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراته المقبلة في بطولة الدوري المصري، عندما يلتقي مع سموحة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة المقبلة، ومواصلة مشواره في البطولة بقوة، بينما يطمح سموحة إلى تقديم أداء قوي أمام الفريق الأحمر وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة في بداية الموسم.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسموحة يوم الخميس المقبل، الموافق 3 سبتمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وتمثل مواجهة سموحة محطة مهمة للأهلي في بداية مشواره بالدوري، خاصة مع سعي الجهاز الفني لتحقيق الانطلاقة المطلوبة وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط خلال الجولات الأولى للمسابقة.