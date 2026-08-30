أحمد الشاذلي يشيد بتحمل لاعبي الزمالك المسئولية رغم الظروف الصعبة

وجه أحمد الشاذلي نجم الزمالك السابق التحية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني على تحمل المسئولية رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفريق قبل بداية الموسم الحالي.

وقال أحمد الشاذلي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد عبد الجليل، إن لاعبي الزمالك تحملوا المسئولية وكانوا عند ثقة الجماهير مع بداية الموسم.

وأضاف "الشاذلي" أن الزمالك تأثر بدنيًا بسبب تأخر انطلاق فترة الإعداد، وأثق في قدرة لاعبي الفريق على تحقيق الفوز أمام منتخب السويس بتروجيت بعد الانتصار في الجولة الماضية على البنك الأهلي.

وتابع: شباب الزمالك هم "سند" للفريق الأول في الموسم الحالي لأن قطاع الناشئين بالنادي يمتلك مواهب عديدة.

وأشار "الشاذلي" إلى أن شيكو بانزا وصل لحالة تجانس كبيرة مع زملائه وسيكون أحد نجوم الفريق هذا الموسم.

واختتم أحمد الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على أن بطولة دوري أبطال أفريقيا مهمة بالنسبة للزمالك من أجل المنافسة على اللقب واستعادة اللقب القاري.