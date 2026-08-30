محمد أضا يكشف تطورات أزمة الزمالك وبيزيرا

كشف الإعلامي محمد أضا عن آخر تطورات أزمة الزمالك والبرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق، في ظل استمرار غياب اللاعب عن تدريبات الفريق وعدم عودته إلى القاهرة.

وأكد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن ما تردد بشأن موافقة حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، على رحيل خوان بيزيرا وتحديد 7 ملايين دولار للاستغناء عن اللاعب أمر غير صحيح.

وأوضح أضا، أن موقف الزمالك من بيزيرا لم يتغير، والنادي متمسك بضرورة حضور اللاعب إلى القاهرة والامتثال لقرار النادي، بسبب انقطاعه عن التدريبات خلال الفترة الماضية، قبل حسم أي موقف يخص مستقبله.

وأشار أضا، إلى أن النادي يتعامل في هذا الملف بشكل قانوني ووفق الإجراءات المتبعة في الحالات المماثلة، والمرتبطة بغياب أي لاعب عن تدريبات فريقه لمدة طويلة.

وأضاف أضا، أن النادي يتعامل بطريقة تحفظ حقوق الزمالك، خاصة أن اللاعب ما زال مرتبطًا بعقد مع القلعة البيضاء يمتد لمدة ثلاث سنوات مقبلة، والعقوبات الموقعة على اللاعب تتم وفقًا للائحة.

وأكد أضا، أن الخطوات الجادة والصحيحة التي يتخذها الزمالك لن يجد معها اللاعب سوى العودة والالتزام ببنود عقده والمشاركة في المباريات والتدريبات.

وشدد أضا، على أنه لا صحة لما تردد بشأن اتخاذ الزمالك قرارًا بسداد راتب بيزيرا عن شهر سبتمبر المقبل، لمنع اللاعب من التقدم بشكوى ضد النادي.

وأتم أضا أنه حتى الآن لم يصل إلى النادي أي عرض رسمي من النادي الليبي للحصول على خدمات اللاعب، وبالتالي لا توجد موافقة من الزمالك على رحيله أو تحديد قيمة للاستغناء عنه.