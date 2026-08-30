رئيس الإسماعيلي: أمير عزمي وخالد جلال ضمن المرشحين لتدريب الفريق.. ونرفض الدمج

كشف محمد رائف، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الإسماعيلي، عن وجود عدد من الأسماء المرشحة لخلافة أشرف خضر في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أمير عزمي مجاهد وخالد جلال يأتيان ضمن أبرز الأسماء المطروحة لتولي المسؤولية.

وأوضح رائف، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن إدارة الإسماعيلي تدرس جميع الخيارات بعناية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المدير الفني الجديد.

وشدد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي على رفض الإسماعيلي وجماهيره بشكل قاطع لفكرة دمج النادي أو تنفيذ أي مشروع للدمج، أيًا كانت الطريقة أو الآلية المقترحة لتطبيقه.