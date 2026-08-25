الإسماعيلي: مشروع دمج الأندية غير مقبول لنا.. وسيتم فك القيد قبل يناير

كشف محمد رائف، رئيس النادي الإسماعيلي، عن أسباب رفض الإسماعيلي لمشروع دمج الأندية.



وقال رائف، في تصريحات مع كريم رمزي على راديو “ميجا إف إم”: “من الصعب الحكم على الإسماعيلي من مباراة وحيدة خاضها، وهذا الموسم الرابع الذي لم نتعاقد فيه مع صفقة جديدة ولكن اللاعبين المتواجدين سيكونوا على قدر المسئولية”.

وأضاف: “الإسماعيلي سيعود مرة أخرى أفضل مما كان ونعمل حاليا على قطاع الناشئين، بالإضافة إلى تعديل عقود لاعبي الفريق الأول، ولكن قلق جمهور الإسماعيلي أمر مشروع”.

وتابع: “الإسماعيلي يحتاج إلى دعم من الجميع، ويتبقى قضيتان من أجل فك القيد، الإسماعيلي ناد عريق، وهوية ورخصة النادي وراء رفض مشروع الدمج”.

وواصل: “مشروع الدمج غير مقبول لنادي الإسماعيلي وقد يكون مقبولا لأندية أخرى، نعمل حاليا على طرح أمور استثمارية تخص ملعب النادي الإسماعيلي وسيتم رفع القيد قبل يناير”.