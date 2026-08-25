قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد.. مبابي وفينيسيوس على رأس الهجوم

أعلن جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة ريال سوسيداد، المقرر إقامتها مساء غدٍ الأربعاء على ملعب «سانتياجو برنابيو»، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لمنافسات الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد مواجهة ريال سوسيداد بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في الدوري الإسباني بفوز صعب على إسبانيول بنتيجة 2-1، ليحصد أول ثلاث نقاط في حملة المنافسة على اللقب.

ويسعى الفريق الملكي إلى استغلال اللعب على ملعب «سانتياجو برنابيو» لتحقيق انتصاره الثاني تواليًا، ومواصلة بدايته القوية تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: دين هويسن، ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، مارك كوكوريلا، ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، دينزل دومفريس، ماريو ريفاس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أردا جولر، برناردو سيلفا، سيستيرو، أليكسيس سيريا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، سي. إسبري، براهيم دياز، يان ديوماندي.